VAR hakemlere ek gelir oldu
04 Ocak 2019, Cuma
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VAR hakemlere oldu

VAR hakemlere ek gelir oldu

Bu sezon 'de ilk defa uygulanmaya başlanan (VAR) sistemi, hakemlere de sağladı. , sezonun ilk yarısında hakemlere VAR-AVAR görevlerinden 979 bin 200 ödeme yaptı.

Spor Toto 'de sona eren ilk yarıda takımlar ve oyuncular kadar hakemler de oldukça fazla mesai harcadı. Süper Lig hakemi olarak belirlenen 25 hakemin 24'ü 17 hafta içinde birçok maçta çeşitli görevlerde bulunurken, sadece Zorbay Küçük herhangi bir müsabakaya atanmadı.

2018-2019 sezonunda ilk defa uygulanmaya başlanan VAR sistemiyle hakemler geçtiğimiz yıllara göre biraz daha fazla yorulmasına rağmen maddi açıdan ise ciddi gelir sağladı. Ligin ilk bölümünde Süper Lig, 1. Lig, ve VAR-AVAR olarak 41 karşılaşmaya atanan Ali Şansalan, en fazla görev alan isim olarak dikkat çekerken, de 26 VAR, 4 defa da AVAR olmak üzere tam 30 kez Riva'daki VAR odasına girdi. , 13'er kez Süper Lig ve VAR hizmeti verirken, da sezon başındaki görevinin yanı sıra 12 defa düdük çaldı, 13 defa da VAR'ın başına geçti.

Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre da sistemi için hakemlere 17 haftalık bölümde 979 bin 200 ödeme yaptı.

, aynı zamanda en son 2017'nin Ekim ayında alan hakemlere bundan sonraki süreçte bir daha zam yapmadı.
Söz konusu süreçte Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus, toplamda elde ettikleri 187 bin 200 TL ile en fazla kazanan hakemler oldu. Bu isimleri 167 bin 200 TL ücretle Alper Ulusoy ve izledi.

Hakemler kıdem ve görevlerine göre şu ücretleri alıyor:

YILDA 10 AY MAAŞ
10 bin 400 TL (5 yıldan az kıdemli olan)
14 bin TL (5 yıl ve daha üstü olan)
17 bin TL ( ve eski FIFA kokartlı)

MAÇ BAŞI ÜCRETLER:
Süper Lig: 10 bin TL
VAR: 4 bin 400 TL
AVAR: 2 bin TL
4. Hakem: 3 bin TL
TFF 1. Lig: 3 bin 300 TL

  1. 4.1.2019 12:02
  2. Güncelleme: 4.1.2019 12:06
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