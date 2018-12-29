Süper Lig'in "yedek" karnesi – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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'in "yedek" karnesi

Süper Lig'in "yedek" karnesi

Spor Toto 'de ilk devrede atılan 391 golün 38'i, oyuna sonradan dahil olan oyunculardan geldi.

Toplam 426 futbolcunun süre aldığı 'de 4 oyuncu iki takımda birden forma giydi. Bu isimler Emre Akbaba (/), Harun Tekin (/), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor/), Ömer Bayram (Akhisarspor/Galatasaray) oldu.

Ligde 118 futbolcu, müsabaka kadrolarına girmelerine rağmen forma şansı bulamadı. Toplam 16 oyuncu ligin ilk bölümündeki tüm maçlara yedek başlarken, bunlardan 5'i oyuna giremedi. 'dan Eray Birniçan, 'dan Ertuğrul Taşkıran, 'dan Ferhat Kaplan, Aytemiz Alanyaspor'dan Kaan Kanak ve 'den Volkan Babacan, yedek soyundukları 17 karşılaşmada da süre alamadı.

Forma şansı bulanlar
Süper Lig'in ilk devresinde takımlarının tüm müsabakalarında yedek soyunan 11 futbolcu, bazı maçlarda forma şansı buldu.

Galatasaray'dan İsmail Çipe, 'dan Samir Ujkani ile Antalyaspor'dan Osman Çelik birer maçta, Kasımpaşa'dan Mustafa Ethem Erboğa ile 'den Yalçın Kayan ikişer müsabakada, Aytemiz Alanyaspor'dan Hasan Ayaroğlu ile Evkur 'dan Mustafa Eskihellaç beşer karşılaşmada, Kasımpaşa'dan Hakan Demir ile 'dan Hasan Batuhan Artarslan yedişer maçta, MKE Ankaragücü'nden Olanrewaju Kehinde 8 müsabakada, dan Erdoğan Yeşilyurt ise 9 mücadelede oyuna sonradan dahil oldu.

Golcüler
Süper Lig'in ilk bölümünde atılan 391 golün 38'i yedek futbolculardan geldi.

Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor dışındaki takımlarda sonradan oyuna dahil olan futbolcular, skora katkı sağladı.

Bursasporlu yedek oyuncular 5 gol üretirken, yeşil-beyazlı ekibi dörder golle Akhisarspor, Beşiktaş ve Trabzonspor, üçer golle ile Medipol Başakşehir, ikişer golle Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray, birer golle de Antalyaspor, Göztepe, Kayserispor, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü takip etti.



Gol atan yedekler
Ligde sonradan oyuna girip, gol atan futbolcular şunlar:

Akhisarspor: Adrien Regattin, Elvis Manu, Jeremy Bokila, Yevgen Seleznov.

Antalyaspor: Mevlüt Erdinç.

Atiker Konyaspor: Adis Jahovic, Moryke Fofana.

Aytemiz Alanyaspor: Junior Fernandes (2).

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Lennart Thy.

Beşiktaş: Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Oğuzhan Özyakup Ryan Babel.

Bursaspor: Diafro Sakho, Ramazan Keskin, Souza Lima, Umut Nayir (2).

Evkur Yeni Malatyaspor: Eren Tozlu, Ömer Şişmanoğlu.

Fenerbahçe: Eljif Elmas, Michael Frey.

Galatasaray: Eren Derdiyok, Ryan Donk.

Göztepe: Alpaslan Öztürk.

Kasımpaşa: Tarkan Serbest.

Kayserispor: Asamoah Gyan.

Medipol Başakşehir: Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Stefano Napoleoni.

MKE Ankaragücü: Kenan Özer

Trabzonspor: Caleb Ansah Ekuban (3), Vahid Amiri.

  1. 29.12.2018 12:53
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