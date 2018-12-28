İlk devrede 70 futbolcu kadro dışı kaldı
28 Aralık 2018, Cuma
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İlk devrede 70 futbolcu kaldı

İlk devrede 70 futbolcu kadro dışı kaldı

Profesyonel futbol liglerinde ilk devreler tamamlanırken, Süper Lig’de 17, Spor Toto 1. Lig’de 16, 2. Lig’de 15 ve TFF 3. Lig’de de 22 futbolcu olmak üzere toplamda 70 futbolcu bırakıldı.

profesyonel futbol liglerinde 2018 - 2019 sezonunun ilk yarıları tamamlandı. Devrenin sona ermesiyle kaç futbolcunun bırakıldığı açıklandı. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin verilerine göre Süper Lig'de 17, Spor Toto 1. Lig'de 16, 2. Lig'de 15 ve TFF 3. Lig'de ise 22 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Toplamda 70 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı profesyonel futbol liglerinde 24 futbolcu performansının yeterli olmaması sebebiyle, 22 futbolcu gecikmiş alacaklarını istediği gerekçesiyle, 7 futbolcu yönetim ve teknik direktör ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle, 17 futbolcu ise herhangi bir sebep gösterilmeden kadro dışı kaldı.

SÜPER LİG'İN GOL KRALLIĞINDA DIAGNE ÖNDE
Liglerde ilk yarıların sona ermesiyle, en skorer isimler de belirlendi. Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, 20 gol ile zirvede yer alırken, Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega ise kaydettiği 9 gol ile Diagne'nin en yakın takipçisi konumunda. Sivasspor'dan 'e transfer olan Brezilyalı yıldız Robinho da kırmızı-beyazlı forma ile 8 kez rakip fileleri havalandırarak, ilk yarıdaki gol yarışında üçüncü sırada yer aldı.

1. LİG'DE ZİRVEDE PAİXAO YER ALDI
Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında da Altay'ın Portekizli futbolcusu Paixao, 12 gol ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırayı ise 8 gol ile Giresunspor'dan Dauda ve 'dan Pote paylaşıyor. TFF 2. Lig 'ta en fazla gol atan futbolcu 10 gol ile 'ün deneyimli oyuncusu oldu. 'ta ise Keçiörengücü'nde forma giyen Taha Balcı, 13 gol ile grubunda ve ligde zirvede yer aldı.

TFF 3. LİG'İN EN GOLCÜ İSMİ YAKUP ALKAN
TFF 3. Lig 1. Grup'un en skorer ismi ise Karaköprü Belediyespor'da attığı 12 gol ile genç futbolcu Batuhan Er oldu. 2. Grup'ta Belediyesporlu futbolcu Turgay An, rakip fileleri 11 kez havalandırarak, bu gurubun en golcüsü oldu. 3. Grup'ta ise TFF 3. Lig'in en golcüsü bulunuyor. Yeni Çorumsporlu Yakup Alkan, kaydettiği 13 gol ile grubunun ve ligin en golcüsü olmayı başardı.

  1. 28.12.2018 13:51
  2. Güncelleme: 28.12.2018 14:08
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