Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Ganalı eski futbolcu Stephen Appiah, futbolda artan ırkçılığa tepki olarak, "Siyahi de beyaz da değilim, kahverengiyim" dedi.
28 Aralık 2018 Cuma, 11:59:22
Güncelleme: 12:03:32
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Muhabire konuşan Appiah, futbolda artan ırkçılık tartışmalarının yanı sıra Türkiye ve Sırbistan'daki günlerini de değerlendirdi.
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Kariyeri boyunca hiçbir zaman siyahi olduğu için sorun yaşamadığını kaydeden Ganalı yıldız, ırkçılığı kategorilere ayırdığını söyledi.
Irkçılığın ilk türünün rekabetten kaynaklı olduğunu belirten Appiah, "Mesela Messi siyahi bir oyuncu olsa ve siz Barcelona'ya karşı oynasanız, taraftarlarınız onun oyununu olumsuz etkilemek için her yolu deneyecektir. Ama bunu siyahi olduğu için değil, dünyanın en iyisi olduğu için yapacaklar." diye konuştu.
Appiah, bazı taraftarların da sadece siyah renge karşı önyargıları nedeniyle sizi ıslıkladığını kaydederek, "Sorsanız bunu neden yaptığını, rasyonel bir açıklaması yoktur." dedi.
"Bizim siyahi olduğumuzu da kim söylüyor?" diyen ve son yıllarda futbolda artan ırkçılığa tepki gösteren Appiah, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ten rengimin siyahla alakası olmadığını söylediğimde arkadaşlarım gülüyor. Mesela elime bak. Siyah mı bu? Telefonum siyah mesela, ama elim kahverengi. Ben siyahi de beyaz da değilim, kahverengiyim. Biri kahverenginden rahatsız oluyorsa ona bir şey yapamam."