"Siyahi de beyaz da değilim kahverengiyim"

Irkçılığın ilk türünün rekabetten kaynaklı olduğunu belirten Appiah, "Mesela Messi siyahi bir oyuncu olsa ve siz Barcelona'ya karşı oynasanız, taraftarlarınız onun oyununu olumsuz etkilemek için her yolu deneyecektir. Ama bunu siyahi olduğu için değil, dünyanın en iyisi olduğu için yapacaklar." diye konuştu.