Akhisarspor'a teselli
İlk yarının son maçında Konyaspor’u ağırlayan Akhisarspor, seyircisi önünde 1 puanla yetinmesine rağmen tehlikeli bölgeden de kurtuldu.
ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Maça Konya hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Akhisarsporlu Aykut Çeviker, Ömer Ali'nin kaleci Fatih'i geçen şutunu çizgiden çıkardı. 35'te Fatih Öztürk, Ömer Ali'ye, 37'de Serkan Kırıntılı, Manu'ya gol izni vermedi. Serkan, 59'da Onur Ayık'ın mutlak gollük vuruşunu çelelerek takımının 1 puan almasını sağladı.
'ADALET İSTİYORUZ'
Akhisarspor'un teknik patronu Cihat Arslan, maçta çok iyi oynadıklarını belirterek, "Doğru yerde bitirici hamleyi yapamadık ama ayakta kaldık. Takviye yapacağız. Hakemler bizim penaltı pozisyonlarımızda VAR'a bile gitmiyor. Adalet istiyoruz" diye sitem etti.
'NET BİR PENALTIYDI'
Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, Serkan'ın kendilerini maçın içinde tuttuğunu belirterek şöyle konuştu: İlk pozisyon için bir şey diyemiyorum, ama son saniyedeki Lopes'in pozisyonu net bir penaltıydı. VAR'ın artık bunları atlamaması gerekiyor.
PENALTI VAR'A TAKILDI
Karşılaşmanın 33. dakikasında Ömer Ali Şahiner sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleye paralel pasında Mustafa Yumlu kayarak müdahele etti. Arkası dönük pozisyonda topu koluyla çeldi. Konyasporluların penaltı itirazlerı üzerine VAR'a başvuran Alper Ulusoy, pozisyonu 'çarpma olarak' nitelendirdi.
- 25.12.2018
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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