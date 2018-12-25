Akhisarspor'a teselli
25 Aralık 2018, Salı
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Akhisarspor'a teselli

Akhisarspor'a teselli

İlk yarının son maçında ’u ağırlayan Akhisarspor, seyircisi önünde 1 puanla yetinmesine rağmen tehlikeli bölgeden de kurtuldu.

Akhisar'da sessiz kapanış... Ligin ilk yarısının son maçında 'u ağırlayan Akhisarspor, kaleci 'yı geçemeyince 1 puanla yetindi: 0-0. Seyircisi önünde 2 puan kaybeden Akigolar, buna rağmen sezonun ilk yarısını düşme potasının dışında tamamlamayı başardılar.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Maça Konya hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Akhisarsporlu Aykut Çeviker, Ömer Ali'nin kaleci Fatih'i geçen şutunu çizgiden çıkardı. 35'te , Ömer Ali'ye, 37'de Serkan Kırıntılı, Manu'ya gol izni vermedi. Serkan, 59'da Onur Ayık'ın mutlak gollük vuruşunu çelelerek takımının 1 puan almasını sağladı.

'ADALET İSTİYORUZ'

Akhisarspor'un teknik patronu , maçta çok iyi oynadıklarını belirterek, "Doğru yerde bitirici hamleyi yapamadık ama ayakta kaldık. Takviye yapacağız. Hakemler bizim penaltı pozisyonlarımızda VAR'a bile gitmiyor. Adalet istiyoruz" diye sitem etti.

'NET BİR PENALTIYDI'

Konyaspor'un hocası , Serkan'ın kendilerini maçın içinde tuttuğunu belirterek şöyle konuştu: İlk pozisyon için bir şey diyemiyorum, ama son saniyedeki Lopes'in pozisyonu net bir penaltıydı. VAR'ın artık bunları atlamaması gerekiyor.

PENALTI VAR'A TAKILDI

Karşılaşmanın 33. dakikasında Ömer Ali Şahiner sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleye paralel pasında kayarak müdahele etti. Arkası dönük pozisyonda topu koluyla çeldi. Konyasporluların penaltı itirazlerı üzerine VAR'a başvuran Alper Ulusoy, pozisyonu 'çarpma olarak' nitelendirdi.
  1. 25.12.2018
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