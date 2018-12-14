Yaşar Kemal Uğurlu bir hafta aradan sonra görev aldı
14 Aralık 2018, Cuma
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bir hafta aradan sonra görev aldı

Yaşar Kemal Uğurlu bir hafta aradan sonra görev aldı

'in 14. haftasında ile arasında oynanan mücadelede kural hatası yaptığı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan , bir hafta aradan sonra tekrar görev aldı.

Uğurlu, bu akşam 'nin sahasında ile karşılaşacağı maçın VAR hakemi oldu.
Spor Toto 'in 16. haftasında Göztepe, bu akşam 20.00'de başlayacak maçta Bursaspor'u ağırlayacak. Bu mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Murat Ergin Gözütok yapacak.


Göztepe-Bursaspor karşılaşmanın (VAR) ise oldu. Uğurlu, ligin 14. haftasında ile arasında oynanan müsabakada kural ihlali yaptığı nedeniyle eleştirilmiş ve geçtiğimiz hafta görev alamamıştı.


Aynı zamanda Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak da Serkan Tokat yer alacak.

  1. 14.12.2018 14:54
  2. Güncelleme: 14.12.2018 15:14
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