Yaşar Kemal Uğurlu bir hafta aradan sonra görev aldı
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelede kural hatası yaptığı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Yaşar Kemal Uğurlu, bir hafta aradan sonra tekrar görev aldı.
Uğurlu, bu akşam Göztepe'nin sahasında Bursaspor ile karşılaşacağı maçın VAR hakemi oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, bu akşam 20.00'de başlayacak maçta Bursaspor'u ağırlayacak. Bu mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Murat Ergin Gözütok yapacak.
Göztepe-Bursaspor karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Uğurlu, ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan müsabakada kural ihlali yaptığı nedeniyle eleştirilmiş ve geçtiğimiz hafta görev alamamıştı.
Aynı zamanda Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak da Serkan Tokat yer alacak.
- 14.12.2018 14:54
- Güncelleme: 14.12.2018 15:14
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Toplam 1
Yorum
MAHO Sayın Hakan KELEŞ e güveniyoruz iki maçı da alacak
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MAÇ SONUCU | Beşiktaş 0-1 Malmö | MAÇ ÖZETİ
Toplam 14
Yorum
2.UEFA ya talip Turgay hoca, Hağide atılmıştıkupa geldi ne haber,ruh olacak ruh.
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Yine Umut Meler
Toplam 2
Yorum
dobra dobra Bu kez Trabzonu lime lime doğrayacaklar. demedi demeyin..
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