PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a çeşitli cezalar verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Galatasaray'a Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ardından flaş röportaja futbolcu ve antrenör katılımı sağlanmaması nedeniyle 30 bin lira, basın toplantısına antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı da 30 bin lira olmak üzere toplamda 60 bin lira para cezası verdi.
Kurul, Fenerbahçe'ye Akhisarspor ile oynanan maçta çirkin ve kötü tezahürat, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve futbolcuların flaş röportaja gelmemeleri gerekçeleriyle toplamda 70 bin lira para cezası ile tribünde yer alan taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının iki deplasman müsabakasında bloke edilmesini kararlaştırdı.
PFDK, Trabzonspor, Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un da çirkin ve kötü tezahüratta bulunan taraftarlarının elektronik biletlerinin bir sonraki maçta bloke edilmesini kararlaştırdı.
Bursaspor'un Brezilyalı futbolcusu Allano Lima'ya da Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle ihtar cezası verildi.
- 13.12.2018 16:59
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