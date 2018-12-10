Antalya baskını!

Antalya, flaş sonuçlara imza atıyor. Sezona sıkıntılı başlayan kırmızı- beyazlılar, üst üste 2 maçından zaferle ayrılan Bursa'yı deplasmanda yıktı. Akdeniz ekibi, Göztepe'den sonra Timsah'ı da yenmeyi başardı. Boffin'in kalesinde devleştiği maçta Mevlüt'ün yaptırdığı penaltıda Serdar takımını öne geçirdi. 43'te bu sefer Serdar'ın asistinde milli yıldız Mevlüt, farkı ikiye çıkardı.

BOFFIN GEÇİT VERMEDİ

İkinci yarıda oyunu tamamen Antalya yarı sahasına yıkan Timsah, Akdeniz ekibinin tecrübeli ismi Boffin'e takıldı. Umut Meraş ve Umut Nayir, net pozisyonlarda Belçikalı eldiveni geçemedi. Yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa'dan sonra evinde 2. mağlubiyetini Antalyaspor'dan aldı. Bülent Korkmaz'ın öğrencileri ise ligde 26 puanla 3. sıraya yükseldi.



BU SEFER OLMADI



Bursa Teknik Direktörü Samet Aybaba, Akhisar'da 2-0'dan geri dönen takımının bu sefer başaramadığını belirtti. Aybaba, "Geriye düştükten sonra sıkıntı yaşayan bir takımız. Oyuncularımız iki haftadır çok iyiydi, fazla eleştirmemek lazım. Bireysel hatalar yaptık. Arkadaşlarımız ile konuştuk. Futbol bu, önümüze bakacağız" dedi.



OYUNCULARIN ESERİ



Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmelerinin ardından takımına övgüler yağdırdı. Başarılı çalıştırıcı, "Sezon başındaki kötü süreçten sonra buralara gelmek oyuncularımın eseri. Bu noktayı hiçbir zaman düşünemezdik. Oyuncularımı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.



MİNİ YORUM | HATALARIN BEDELİ - SERKAN YETİŞMİŞOĞLU



Bursa, "deplasmanda en çok kazanan 2 takımdan biri" olan Antalya önünde ummadığı bir hüsran yaşadı. Sakho, Shehu, Furkan Soyalp ve cezalı Aytaç'tan yoksun Timsah, kazansa üst grubu yakalayacaktı. Ama yine olmadı, kaçan balık büyük oldu. İlk yarıda zincirleme hatalarla gelen şok gollerin ardından ikinci devrede sağ kanada Lima hamlesiyle oyunu rakip sahaya yıkan Timsah, çok gol kaçırdı. 15 dakikada 6 korner atan yeşil-beyazlılar, tek kale oynadığı maçta golü bulamayınca, evinde 2. kez yenilerek, büyük fırsatı tepti.