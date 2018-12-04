MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının yeri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir karşılaşması, Afyonkarahisar'da oynanacak.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 10 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya, Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı ev sahipliği yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan karşılaşmanın, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle başka bir statta oynanmasına karar vermişti.
- 4.12.2018 14:19
- Güncelleme: 4.12.2018 14:24
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Kaptanlığı sevdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp giden Sosa Trabzonspor da mutlu musun ?
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Erwin Koeman'dan Slimani yorumu!
Toplam 2
Yorum
KASA GİTİN ARTIK BAŞIMIZDAN
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İbre bize döndü
Toplam 2
Yorum
eray devre arası transfer zor ama 2 yabanci forvet şart bize avrupa için defansada takvye şart sağ bek sözellikle roco love larin kesin gitsin
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının yeri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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