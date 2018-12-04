MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının yeri belli oldu
04 Aralık 2018, Salı
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MKE Ankaragücü-Medipol maçının yeri belli oldu

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının yeri belli oldu

'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Medipol karşılaşması, 'da oynanacak.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 10 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya, 'daki Zafer Stadı ev sahipliği yapacak.

, Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan karşılaşmanın, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle başka bir statta oynanmasına karar vermişti.

  1. 4.12.2018 14:19
  2. Güncelleme: 4.12.2018 14:24
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