Spor Toto Süper Lig'den haberler!

Spor Toto Süper Lig'de 13. maçlar geride kaldı. İşte geride kalan haftadan öne çıkan haberler...



SİVASSPOR'DA ROBİNHO UZATIYOR

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, takımın yıldızı Robinho hakkında müjdeyi verdi. Keleş, "Robinho bizden, biz de Robinho'dan mennunuz. Yeni sözleşme için görüşmeler sürüyor. Çok az pürüz kaldı" diye konuştu. Keleş, kendisine güvenenleri mahcup etmemek için çok çalışacağını bildirdi.



DİAGNE: 30 GOL ATARIM

SÜPER Lig'de 14 golle krallık yarışında zirvede olan Kasımpaşalı Mbaye Diagne, iddialı konuştu. 27 yaşındaki Senegalli, "20 gol hedefliyordum ama 30 gole çıkabilirim. F.Bahçe maçı kolay olmayacak" dedi. Diagne, "Çok iyi bir takımız, şampiyonluk neden olmasın" yorumunu yaptı.



EN İYİSİNİ İSTİYORUZ

YENİ Malatyasporlu Danijel Aleksic ile Ahmed Ildız, kalan 4 haftada alabilecekleri en yüksek puanı kovalayacaklarını söyledi. Hırvat golcü Aleksic, "Ligde her takım birbirini yenecek güçte. Kimse kimseyi küçümsemesin. Her takım çok güçlü" ifadesini kullandı.



ANKARAGÜCÜ'NÜ DEVİRECEĞİZ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın akşam evlerinde oynayacakları Ankaragücü maçında futbol gecesi yaşamak istediklerini belirtti. Buruk, "Elimizden gelenin en iyisini yapıp, bundan önceki haftalarda kazanamadığımız 3 puanı almak istiyoruz. Taraftarla beraber olursak kazanacağımıza inanıyorum" dedi.



İŞTE BU FUTBOL

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, A Spor'a konuştu. Başarılı hoca, "Akhisar maçında muhteşem geri döndük. İşte futbol bu. Umarım bu futbol bizi daha yukarıya taşır" diye konuştu. Aybaba yazarımız Erman Toroğlu'nun "Milli Takım için en ideal isim Samet Aybaba'dır" sözleri için, "Toroğlu doğrucudur doğru söylüyor" dedi.



TİMSAH'TA 4 EKSİK VAR

Sahasında Erzurum'u konuk edecek Bursa, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yaklaşık 1.5 saat idman yaptı. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Abdullahi Shehu, Diafra Sakho ve Bogdan Stancu takımdan ayrı çalışırken, Furkan Soyalp'in tedavisine devam edildi. İdmanda taktik ağırlıklı çalışıldı.



ALANYASPOR'DA DESTEK ÇAĞRISI

Alanyasporlu futbolcular Maniatis, Villafanez, Barış Başdaş ve İsmail Ünal ile Başkan Hasan Çavuşoğlu, 'Alanyaspor'um Okulumda' projesi kapsamında öğrencilerle buluştu. Başkan Çavuşoğlu, "Amacımız Passolig satmak değil. Sizleri şehrin takımı Alanyaspor'un taraftarı yapmak" dedi.



'HAKEMLERDEN ŞÜPHE ETMİYORUM'

Kasımpaşa'da Mustafa Denizli, konuşmacı olarak katıldığı 9. Boğaziçi Zirvesi'nde, hakemlere sahip çıktı. Denizli, "Türkiye'de hakemlik müessesesi çok güvenilir bir müessesedir. Zaman zaman korkak kararlar verseler de dürüstlüklerinden şüphe etmiyorum" dedi.