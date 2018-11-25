Trabzonsporlu eski futbolcu Giray Kaçar'dan hakeme tepki!
Trabzonsporlu eski futbolcu Giray Kaçar, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.
Trabzonsporlu eski futbolcu Giray Kaçar, Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Trabzonsporlu Jose Sosa ve Fenerbahçeli Mauricio Isla arasında yaşanan faul pozisyonu sonrasında attığı 'tweet' ile maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.
Mauricio Isla'nın Jose Sosa'ya yaptığı faul sonrası hakem Halil Umut Meler'in kart göstermemesini eleştiren Giray Kaçar; "Buna nasıl kart vermezsiniz? İşimiz zor gene 12 kişiler." ifadelerini kullandı.
- 25.11.2018 19:23
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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