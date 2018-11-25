Trabzonsporlu eski futbolcu Giray Kaçar'dan hakeme tepki!
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    Trabzonsporlu eski futbolcu 'dan hakeme tepki!

    Trabzonsporlu eski futbolcu Giray Kaçar'dan hakeme tepki!

    Trabzonsporlu eski futbolcu , - maçının hakemi 'e tepki gösterdi.

    Trabzonsporlu eski futbolcu , 'in 13.haftasında oynanan - maçında Trabzonsporlu ve Fenerbahçeli Mauricio Isla arasında yaşanan faul pozisyonu sonrasında attığı 'tweet' ile maçın hakemi 'e tepki gösterdi.

    Mauricio Isla'nın Jose Sosa'ya yaptığı faul sonrası hakem Halil Umut Meler'in kart göstermemesini eleştiren Giray Kaçar; "Buna nasıl kart vermezsiniz? İşimiz zor gene 12 kişiler." ifadelerini kullandı.

    1. 25.11.2018 19:23
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