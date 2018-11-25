Hem Fenerbahçe hem de Trabzonsporda forma giymiş futbolcular

Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'da forma giymiş futbolcular
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak dev derbi öncesi hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'da forma giyen futbolcuları derledik.
25 Kasım 2018 Pazar, 12:04:03
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İşte Goal'ün derlemesine göre hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor formasını terletmiş futbolcular:
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ÖZER HURMACI
2009'da Ankaraspor'dan gittiği Fenerbahçe'de üç yıl geçiren Özer Hurmacı, 2012'de Kasımpaşa'ya imza atarken 2014'te ise Trabzonspor'un yolunu tuttu. Özer, 2016'da Karadeniz ekibinden ayrıldı.
SERKAN BALCI
2004-2007 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Serkan Balcı, sarı-lacivertlilerden Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2013'e kadar 6 yıl bordo-mavili renklere bürünmüştü.
OLCAN ADIN
Fenerbahçe'nin kapısından girdiğinde henüz 18 yaşındaydı fakat takımda kaldığı 5 yıl boyunca şans bulamadı. 2008'de Gaziantepspor'un yolunu tutan Olcan, 2012-14 yılları arasında ise Trabzonspor'da forma giydi.
EGEMEN KORKMAZ
Türk futbolunun emektar stoperi Egemen Korkmaz, 2008-11 yılları arası Trabzonspor için oynarken 2012-15 yılları arasında ise Fenerbahçe'nin oyuncusuydu.