Hem Fenerbahçe hem de Trabzonsporda forma giymiş futbolcular - Galeri - Fotomaç
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'da forma giymiş futbolcular

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak dev derbi öncesi hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'da forma giyen futbolcuları derledik.
    25 Kasım 2018 Pazar, 12:04:03
    Hem Fenerbahçe hem de Trabzonsporda forma giymiş futbolcular

    İşte Goal'ün derlemesine göre hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor formasını terletmiş futbolcular:

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Hem Fenerbahçe hem de Trabzonsporda forma giymiş futbolcular

    ÖZER HURMACI

    2009'da Ankaraspor'dan gittiği Fenerbahçe'de üç yıl geçiren Özer Hurmacı, 2012'de Kasımpaşa'ya imza atarken 2014'te ise Trabzonspor'un yolunu tuttu. Özer, 2016'da Karadeniz ekibinden ayrıldı.

    Hem Fenerbahçe hem de Trabzonsporda forma giymiş futbolcular
    SERKAN BALCI
    2004-2007 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Serkan Balcı, sarı-lacivertlilerden Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2013'e kadar 6 yıl bordo-mavili renklere bürünmüştü.
    Hem Fenerbahçe hem de Trabzonsporda forma giymiş futbolcular

    OLCAN ADIN

    Fenerbahçe'nin kapısından girdiğinde henüz 18 yaşındaydı fakat takımda kaldığı 5 yıl boyunca şans bulamadı. 2008'de Gaziantepspor'un yolunu tutan Olcan, 2012-14 yılları arasında ise Trabzonspor'da forma giydi.

    Hem Fenerbahçe hem de Trabzonsporda forma giymiş futbolcular

    EGEMEN KORKMAZ

    Türk futbolunun emektar stoperi Egemen Korkmaz, 2008-11 yılları arası Trabzonspor için oynarken 2012-15 yılları arasında ise Fenerbahçe'nin oyuncusuydu.

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