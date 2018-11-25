Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde penaltı!
Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin 24.dakikasında Trabzonspor penaltı kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi yüksek tempo ile başladı. Her iki takımında hızlı bir başlangıç yaptığı mücadelede Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün Fenerbahçe ceza sahası çaprazında düşürülmesi sonucunda frikik kazandı.
Yusuf Yazıcı'nın kulladığı frikikte top, barajın içerisinde yer alan Islam Slimani'nin eline çarptı. Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasının hakemi Halil Umut Meler, pozisyona penaltı kararı verdi. VAR odası ile kurulan iletişim sonrası penaltı kararı geçerli sayıldı. Islam Slimani, topa elle müdahale nedeniyle sarı kart gördü.
Trabzonspor'da kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçen Hugo Rodallega topu, Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'in sağ tarafına nişanladı. Bursaspor'da forma giydiği dönemde kurtartığı penaltılarla bilinen Harun Tekin, Hugo Rodallega'nın kullandığı penaltıyı çıkarttı.
Harun Tekin, kurtardığı bu penaltı ile birlikte Süper Lig'de kendisine karşı kullanılan 21 penaltının 9 tanesini çıkartmış oldu.
- 25.11.2018 19:39
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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