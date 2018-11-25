Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde penaltı!

Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi yüksek tempo ile başladı. Her iki takımında hızlı bir başlangıç yaptığı mücadelede Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün Fenerbahçe ceza sahası çaprazında düşürülmesi sonucunda frikik kazandı.

Yusuf Yazıcı'nın kulladığı frikikte top, barajın içerisinde yer alan Islam Slimani'nin eline çarptı. Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasının hakemi Halil Umut Meler, pozisyona penaltı kararı verdi. VAR odası ile kurulan iletişim sonrası penaltı kararı geçerli sayıldı. Islam Slimani, topa elle müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

Trabzonspor'da kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçen Hugo Rodallega topu, Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'in sağ tarafına nişanladı. Bursaspor'da forma giydiği dönemde kurtartığı penaltılarla bilinen Harun Tekin, Hugo Rodallega'nın kullandığı penaltıyı çıkarttı.

Harun Tekin, kurtardığı bu penaltı ile birlikte Süper Lig'de kendisine karşı kullanılan 21 penaltının 9 tanesini çıkartmış oldu.