En büyük Malatya
Sarı-kırmızılılar G.Saray’ın ardından Alanya engelini de kayıpsız aştı. Doğu ekibine galibiyeti getiren golü Adem Büyük attı. Ev sahibi ise bir penaltıdan yararlanamadı
Geçen haftanın flaş ekibi Y.Malatyaspor, Alanya'da da adından söz ettirmeyi başardı. Sarı-kırmızılılarda, 12'de kazanılan frikiğin başına geçen kaptan Adem Büyük'ün vuruşunda savunmaya çarpıp yön değiştiren top kaleci Haydar'ı yanılttı ve ağlarla buluştu: 0-1. 33'te penaltı kazanan Alanya'da Cisse'nin vuruşunu Farnolle kurtardı. Dönen topu tekrar önünde bulan Senegalli yıldız, defansın müdahalesiyle bu fırsatı da harcadı.
4 MAÇTIR GOL ATAMIYORLAR
İkinci yarıda Alanya, 59'da Fernandes'le beraberlik fırsatını yakaladı ancak Şilili yıldız iki kez ayağına gelen şansı kullanamadı. 62'de Cisse ve 76'da Efecan da pozisyonları değerlendiremedi ve maç Malatya'nın zaferiyle bitti. Lige 3'te 0'la başlayıp, sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Alanya, üst üste 4. maçından puansız ayrılırken, gol de atamadı ve ilginç bir istatistiğe imza attı.
BAKKAL'A İSTİFA ÇAĞRISI
Alanyaspor'un evinde de 1-0 kaybetmesi taraftarların tepkisine yol açtı. Maçın sonlarına doğru turuncu-yeşilli taraftarlar Teknik Direktör Mesut Bakkal'ı istifaya davet etti. Alanya gelecek hafta deplasmanda F.Bahçe ile karşılaşacak.
BULUT'TAN FUTBOLA ELEŞTİRİ
Y.Malatya Teknik Direktörü Erol Bulut, takımının futbolunu beğenmedi. Bulut, "Üç puan almak sevindirici. Fakat iyi futbol sonrası 3 puan daha güzel olurdu. Böyle de puan alabiliyorsak gelecek adına oyunumuzu da güzelleştirmeliyiz" dedi.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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