Spor Toto Süper Lig'de 10'uncu hafta geride kalırken, atılan gol sayıları geçen sezonun gerisinde kaldı. Sezon başında şampiyonluğun en önemli adayları olarak gösterilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'dan yalnızca Beşiktaş geçen sezonun üzerine çıkarken, diğer 4 takım ise gol sayısı olarak geçen sezonun gerisinde kaldı. Süper Lig'de mücadele eden 18 takım ise geçen sezondan 65 gol az attı.



GALATASARAY, GOMIS'İ ARADI

10'uncu haftayı lider kapatan Medipol Başakşehir, 10 haftada rakip filelere 14 gol gönderirken, geçtiğimiz sezon aynı haftada 16 kez ağları sarsmıştı.

Geçen sezon 29 gol atarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e gönderen Galatasaray'da ise 4 gollük bir kayıp var. Galatasaray, geçtiğimiz sezonda 10'uncu haftayı lider kapatmış ve 21 gol atmıştı. Sarı kırmızılı takım bu sezon ise 17 golde kalırken, haftayı da 3'üncü sırada noktaladı. Galatasaray'da Bafetimbi Gomis geçen sezon ilk 10 haftada rakip fileleri 9 kez sarsarak takımının attığı 21 golün neredeyse yarısını kaydetmişti. Bu sezon ise sarı kırmızılı takımda en fazla gol atan isim 4 golle Eren Derdiyok oldu.



ŞAMPİYONLUK ADAYLARI ARASINDA EN BÜYÜK KAYIP FENERBAHÇE'NİN

Fenerbahçe'deki düşüş ise sadece sıralamada değil. Sarı lacivertli ekip geçtiğimiz sezon 10'uncu haftada rakip filelere 20 gol gönderirken, bu sezon ise yalnızca 7 gol atabildi. Fenerbahçe'de bu 7 golü atan isimlerden ikisi Giuliano ve Josef de Souza, transfer döneminde takımdan ayrılırken, mevcut kadrodan yalnızca 4 isim gol üretebildi.



Trabzonspor ise geçen sezon 10'uncu haftada 19 gol üretirken, bu sezon 18 golde kaldı.



BİR TEK BEŞİKTAŞ ARTIRDI

Şampiyonluğun önemli adayları arasında geçen sezondan daha iyi durumda olan tek takım ise Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı ekip Anderson Talisca ve Alvaro Negredo gibi iki önemli gol silahı ile yollarını ayırsa da, geçen sezon 10'uncu haftada attığı 16 golü, bu sezon 19 gol atarak iyileştirdi.



18 TAKIM, GEÇEN SEZONDAN 65 GOL AZ ATTI

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 18 takım ilk 10 haftada kaydettikleri 227 golle geçen sezonun gerisinde kaldı. Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda ilk 10 haftada takımlar toplamda 292 gol atarken, bu sezon ise 227 gol kaydedildi ve geçen sezonun 65 gol gerisinde kalındı.



2 GOL ORTALAMASINI GEÇEN TEK TAKIM KASIMPAŞA

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk 10 haftasında maç başına 2 gol barajını geçen tek takım Kasımpaşa oldu. 10 maçta 23 gol üreten İstanbul ekibi, maç başına 2.3 gol ortalaması yakalayarak bu alanda rakiplerini geride bıraktı.

Geçen sezonda Galatasaray, Göztepe, Bursaspor, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor, ilk 10 haftada 20 gol veya daha fazla gol üreterek, maç başına 2 gol ortalamasını yakalamıştı. Bu sezon ise bunu başaran tek takım Kasımpaşa oldu.