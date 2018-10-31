Futbolseverler derbide gole hasret
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbiler gol bakımından kısır geçiyor
Süper Lig'de 21 kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray ile 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabette son yıllarda taraflar gol bakımından istediği performansı yakalayamıyor.
İki takım arasında son 5 sezonda oynanan 13 resmi müsabakada Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 8 kez fileleri havalandırdı.
Söz konusu süreçteki 13 resmi müsabakanın 9'unda 1'den fazla gol atılmadı. Bu derbiler, 3 kez 2, 1 kez de 3 gollü tamamlandı.
EN ÇOK 1-0'LIK SKOR
İki takım arasında son 5 sezondaki derbilerde en fazla 1-0'lık skor ön plana çıktı.
Tarihi rekabette yapılan son 13 maçın 5'i 1-0'lık skorla tamamlandı. Dört karşılaşmada gol sesi çıkmazken, 2 kez 2-0, birer kez de 1-1 ve 2-1'lik skor alındı.
İki takımın 109 yıllık geçmişinde, geride kalan 387 maçta en çok görülen sonuç da 1-0 oldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıkarken, 48 karşılaşma ise 2-1'lik skor tamamlandı.
LİGDE SON 2 MAÇ GOLSÜZ
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son iki maçta taraflar gol sevinci yaşayamadı.
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon oynanan iki maçta da takımlar skoru değiştiremedi ve müsabakalar 0-0'lık skorla sona erdi.
GALATASARAY, 457 DAKİKADIR SUSKUN
Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda son 457 dakikadır gol atamıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki Fenerbahçe derbilerinde son olarak 2015-2016 sezonunun 9. haftasında Ülker Stadı'nda 83. dakikada gol kaydetti.
Galatasaray, söz konusu müsabakada kalan 7 dakika ve sonrasında oynanan 5 derbideki 450 dakikada rakip fileleri havalandıramadı.
SON 5 SEZONDAKİ DERBİ KARNESİ
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son 5 sezonda karşı karşıya geldiği resmi maçlar, oluşan skorlar ve golleri atan futbolcular şöyle:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Skor (GS-FB)
|Goller
|11.08.2013
|Kayseri
|TFF Süper Kupa
|1 - 0
|Drogba
|10.11.2013
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|0 - 2
|Emre Belözoğlu, Cristian
|06.04.2014
|Türk Telekom
|Süper Lig
|1 - 0
|Sneijder
|25.08.2014
|Manisa 19 Mayıs
|TFF Süper Kupa
|0 - 0
|-
|18.10.2014
|Türk Telekom
|Süper Lig
|2 - 1
|Sneijder (2) / Alper Potuk
|08.03.2015
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|0 - 1
|Kuyt
|25.10.2015
|Fenerbahçe
|Süper Lig
|1 - 1
|Olcan Adın / Diego
|13.04.2016
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|26.05.2016
|Antalya
|Türkiye Kupası
|1 - 0
|Podolski
|20.11.2016
|Ülker
|Süper Lig
|0 - 2
|Van Persie (2)
|23.04.2017
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 1
|Josef de Souza
|22.10.2017
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0 - 0
|-
|17.03.2018
|Ülker
|Süper Lig
|0 - 0
|-
- 31.10.2018 12:00
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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