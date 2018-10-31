Futbolseverler derbide gole hasret
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Futbolseverler derbide gole hasret

    Futbolseverler derbide gole hasret

    ile arasında son yıllarda yapılan derbiler gol bakımından kısır geçiyor

    'de 21 kez şampiyonluk yaşayan ile 19 şampiyonluğu bulunan arasındaki tarihi rekabette son yıllarda taraflar gol bakımından istediği performansı yakalayamıyor.

    İki takım arasında son 5 sezonda oynanan 13 resmi müsabakada 6, ise 8 kez fileleri havalandırdı.

    Söz konusu süreçteki 13 resmi müsabakanın 9'unda 1'den fazla gol atılmadı. Bu derbiler, 3 kez 2, 1 kez de 3 gollü tamamlandı.

    EN ÇOK 1-0'LIK SKOR
    İki takım arasında son 5 sezondaki derbilerde en fazla 1-0'lık skor ön plana çıktı.

    Tarihi rekabette yapılan son 13 maçın 5'i 1-0'lık skorla tamamlandı. Dört karşılaşmada gol sesi çıkmazken, 2 kez 2-0, birer kez de 1-1 ve 2-1'lik skor alındı.

    İki takımın 109 yıllık geçmişinde, geride kalan 387 maçta en çok görülen sonuç da 1-0 oldu.

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıkarken, 48 karşılaşma ise 2-1'lik skor tamamlandı.

    LİGDE SON 2 MAÇ GOLSÜZ
    Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son iki maçta taraflar gol sevinci yaşayamadı.

    Spor Toto 'de geçen sezon oynanan iki maçta da takımlar skoru değiştiremedi ve müsabakalar 0-0'lık skorla sona erdi.

    GALATASARAY, 457 DAKİKADIR SUSKUN
    Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda son 457 dakikadır gol atamıyor.

    Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki Fenerbahçe derbilerinde son olarak 2015-2016 sezonunun 9. haftasında Ülker Stadı'nda 83. dakikada gol kaydetti.

    Galatasaray, söz konusu müsabakada kalan 7 dakika ve sonrasında oynanan 5 derbideki 450 dakikada rakip fileleri havalandıramadı.

    SON 5 SEZONDAKİ DERBİ KARNESİ
    Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son 5 sezonda karşı karşıya geldiği resmi maçlar, oluşan skorlar ve golleri atan futbolcular şöyle:

    Tarih Stat Organizasyon Skor (GS-FB) Goller
    11.08.2013 Kayseri TFF Süper Kupa 1 - 0 Drogba
    10.11.2013 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 2 Emre Belözoğlu, Cristian
    06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Sneijder
    25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 -
    18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Sneijder (2) / Alper Potuk
    08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 0 - 1 Kuyt
    25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Olcan Adın / Diego
    13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
    26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 1 - 0 Podolski
    20.11.2016 Ülker Süper Lig 0 - 2 Van Persie (2)
    23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Josef de Souza
    22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
    17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 -
    1. 31.10.2018 12:00
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