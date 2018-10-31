Futbolseverler derbide gole hasret

Süper Lig'de 21 kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray ile 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabette son yıllarda taraflar gol bakımından istediği performansı yakalayamıyor.

İki takım arasında son 5 sezonda oynanan 13 resmi müsabakada Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 8 kez fileleri havalandırdı.

Söz konusu süreçteki 13 resmi müsabakanın 9'unda 1'den fazla gol atılmadı. Bu derbiler, 3 kez 2, 1 kez de 3 gollü tamamlandı.

EN ÇOK 1-0'LIK SKOR

İki takım arasında son 5 sezondaki derbilerde en fazla 1-0'lık skor ön plana çıktı.

Tarihi rekabette yapılan son 13 maçın 5'i 1-0'lık skorla tamamlandı. Dört karşılaşmada gol sesi çıkmazken, 2 kez 2-0, birer kez de 1-1 ve 2-1'lik skor alındı.

İki takımın 109 yıllık geçmişinde, geride kalan 387 maçta en çok görülen sonuç da 1-0 oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıkarken, 48 karşılaşma ise 2-1'lik skor tamamlandı.

LİGDE SON 2 MAÇ GOLSÜZ

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan son iki maçta taraflar gol sevinci yaşayamadı.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon oynanan iki maçta da takımlar skoru değiştiremedi ve müsabakalar 0-0'lık skorla sona erdi.

GALATASARAY, 457 DAKİKADIR SUSKUN

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda son 457 dakikadır gol atamıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki Fenerbahçe derbilerinde son olarak 2015-2016 sezonunun 9. haftasında Ülker Stadı'nda 83. dakikada gol kaydetti.

Galatasaray, söz konusu müsabakada kalan 7 dakika ve sonrasında oynanan 5 derbideki 450 dakikada rakip fileleri havalandıramadı.

SON 5 SEZONDAKİ DERBİ KARNESİ

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son 5 sezonda karşı karşıya geldiği resmi maçlar, oluşan skorlar ve golleri atan futbolcular şöyle: