Fenerbahçede flaş gelişme! Yeni hoca adayı... - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yeni hoca adayı...

    Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, teknik direktör arayışları devam ediyor
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 10:17:43 Güncelleme: 10:20:36
    Fenerbahçede flaş gelişme! Yeni hoca adayı...

    Cocu'dan sonra F.Bahçe'nin hoca adayları arasında ismi geçen Abdullah Avcı, kendisine bir teklif yapılmasını bekliyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede flaş gelişme! Yeni hoca adayı...

    Sarı-Lacivertli ekibin böyle bir öneride bulunması ve Başakşehir yönetiminin ikna edilmesi halinde Avcı'nın, Kadıköy'e gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

    Fenerbahçede flaş gelişme! Yeni hoca adayı...

    Evi de Kadıköy'de olan Avcı'nın bu şekilde büyük bir takımı çalıştırma hayaline ulaşmak istediği de konuşuluyor.

    Fenerbahçede flaş gelişme! Yeni hoca adayı...

    Avcı'nın böyle bir ihtimalde 'Ağabey Futbolcu' olarak Emre Belözoğlu'nu da yanına alarak gitme planı yaptığı da iddialar arasında.

    Fenerbahçede flaş gelişme! Yeni hoca adayı...

    Avcı, göreve gelmesi halinde F.Bahçe camiasının önde gelen ve dil bilen eski futbolcularından en az 2 kişiyi de yardımcı olarak yanına alacak.

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