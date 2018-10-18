Süper Lig'de cep telefonu uygulamasıyla maçlara giriş arttı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'de cep telefonu uygulamasıyla maçlara giriş arttı

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de cep telefonu uygulamasıyla maçlara giriş arttı

    Spor Toto ’de geçen sezon yüzde 15 olan Passolig ile maçlara giriş oranı, 2018-2019'un ilk sekiz haftasında yüzde 20'ye yükseldi

    Spor Toto maçlarını daha rahat izlemek için hayata geçirilen Passolig'in Uygulaması'na taraftarların ilgisi artıyor.

    Passolig yetkililerinden aldığı bilgiye göre 'de geçen sezon yüzde 15 olan Passolig ile maçlara giriş oranı, 2018-2019'un ilk sekiz haftasında yüzde 20'ye yükseldi.

    Süper Lig'in ilk sekiz haftasında statlarda maç seyreden 1 milyona yakın sporsever arasından 200 bini bu uygulamayla maçlara giriş yaptı.

    - En çok "üç büyük" kulüp taraftarı kullanıyor

    Uygulaması'nı en çok 'un üç büyük kulübü , ve 'ın taraftarları kullandı.

    Ligin ilk sekiz hafta toplamında, üç büyük takımın maçlarını statlarda 400 bini aşkın futbolsever izlerken, bu kişilerden yüzde 30'u maçlara mobil uygulamayı kullanarak giriş yaptı.

    Süper Lig'deki 8 haftanın 4'ünü sahasında oynayan 'de 50 bine yakın taraftar mobil uygulamayı kullanarak maçlara giriş gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin yüzde 30'u Passo 'yla maçları izledi.

    Son üç yılda iki şampiyonluk elde eden 'ta ise taraftarların yüzde 29'u maçlara aynı uygulamayla giriş sağladı. Siyah-beyazlılarda yaklaşık 32 bin taraftar, sadece cep telefonlarını kullanarak Vodafone Park'ta takımlarına destek verdi.

    Geçen sezonun şampiyonu 'ın maçlarına 40 bine yakın taraftar Passo Mobil Uygulaması ile girdi. Sarı-kırmızılılarda bu oran yaklaşık yüzde 29 olarak ortaya çıktı.

    Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar da yüzde 24 oranla üç büyük takımın destekçilerinin ardında yer aldı.

    Bu arada Passolig Kart sahibi bugün itibarıyla 4,2 milyona ulaşırken, üç büyüklerin toplam kart sahibi taraftar sayısı ise 2,2 milyon oldu.

    1. 18.10.2018 11:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'de cep telefonu uygulamasıyla maçlara giriş arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN