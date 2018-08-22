Beşiktaş, BB Erzurum maçının ilk yarısında ‘teslim’ bayrağını bile çekebilirdi. 2. yarıda Quaresma ile canlanan Kartal liderliğe yükseldi. Galatasaray evinde Göztepe'yi yendi ama şampiyonlukla tamamlanan geçen sezonki 'iç saha oyunundan' eser yoktu. 3 puanı direk kurtardı. Fenerbahçe, hücumda etkisiz kaldığı maçta Yeni Malatyaspor'a kaybetti. Trabzonspor ise zorlu Sivas maçında harika oynadı.
Siyah-beyazlılar, Akhisar maçının ilk yarısını iyi, ikinci devresini kötü oynamıştı. BB Erzurum deplasmanında roller değişti. Beşiktaş ilk yarı tanınmaz haldeydi. 1-0 yenik duruma düştü. Erzurum hücum hattı biraz becerikli olsa ilk 45 dakika 3-0 bile bitebilirdi. Ancak işte büyük takım farkı böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. İlk yarı rakibi tek golde tutan Kartal ikinci devreyle birlikte açıldı. Caner Erkin ve Quaresma'nın muhteşem oynadığı maça Negredo'nun nefis golü damga vurdu. Erzurum'dan 2 farklı galibiyetle dönen Şenol Güneş ve öğrencileri Süper Lig'in 2. haftasında liderlik koltuğuna oturmayı bildi.
ONYEKURU VE EMRE İYİYDİ
Cimbom sahasında Göztepe'yi yenerken çok zorlandı. Fernando'nun harika pasına aynı güzellikte bir aşırtma yapan Onyekuru alkışlandı. Yeni transfer Emre Akbaba da sonradan girip başarılı bir performans sergiledi. Aslan, geçen sezonki güçlü iç saha oyunundan çok uzakta bir performans sergilerken Tayfur'un topu direkten geri gelmese çok daha farklı bir senaryo ortaya çıkabilirdi. Başakşehir, Kasımpaşa maçında 2-1 kaybederek ilk yenilgisini henüz 2. haftada tattı. Paşa'nın hocası Kemal Özdeş, elindeki mütevazi kadrosunu nakış gibi işliyor. Başakşehirli oyuncular ise Kasımpaşa kadar sinirlerine de yenildiler.
20 DAKİKADA MAÇ BİTTİ
Trabzonspor'un Sivasspor karşısında zorlanacağı tahmin ediliyordu. Bordo- mavililer tüm bu tahminleri boşa çıkaran bir ilk yarı oynadı. İlk golü 7. dakikada kaydeden Karadeniz Fırtınası 27'de skoru 3-0'a getirmişti bile. Olcay Şahan ve Hugo Rodallega harika futbol oynarken, Trabzonspor da takım halinde çok başarılıydı. Bu andan itibaren maçı rölantiye alıp 3 puanı cebe koymayı bildiler. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında yenik duruma düşen takımların kaderini paylaştı. Aleksic'in golüne cevap veremediler. Erol Bulut'un taktiği bir kez daha tuttu. Phillip Cocu'ya eleştiriler erkenden başladı.
HAFTANIN ASİSTİ - GUILHERME(YENİ MALATYA)
Fenerbahçe maçında takımını orkestra şefi gibi yönetti. Aleksic'in golünde koşu atan arkadaşını ölçtü, biçti, meşin yuvarlağı nokta atışıyla onunla buluşturdu.
HAFTANIN KURTARIŞI - SILVIU LUNG(KAYSERİSPOR)
Tecrübeli eldiven, Bursaspor karşısında başarılıydı. Karşı karşıya pozisyonlarda son ana kadar ayakta kaldı. Aziz Behich'in köşeye giden şutunu nefis çıkardı.
HAFTANIN TAKIMI - YENI MALATYA
Erol Bulut'un öğrencilerine karşı geri düşen yandı. Son kurban Fenerbahçe oldu. 1-0'dan sonra Kanarya'ya pozisyon vermediler. 3 puanı kaptılar.
HAFTANIN SÖZÜ - İLKER YAĞCIOĞLU
A Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Malatya'nın golünde Volkan'ın büyük hatası olduğunu söyledi: "Bu golü Malatyasporlu oyuncu atmadı, Volkan yedi. Sağa sola giden bir top değil. Volkan'ın dibinden geçen bir top oldu. Ben bu golü tamamen Volkan Demirel'e yazarım"
HAFTANIN FOTOĞRAFI
A.Gücü taraftarı, Alanya deplasmanında denize, güneşe doydu. Başkent'e de 3 puanla dönmeleri onlar için büyük keyif oldu.
HAFTANIN OLAYI - EMRE'DEN 'VAR'A KÜFÜR!
Hakemler Başakşehirli Emre Belözoğlu'nun küfürlerinden çok çekiyor. Kasımpaşa yenilgisi sonrası Halis Özkahya'ya itiraz eden Emre yine küfürlü konuştu. Özkahya, Diagne'nin 'temiz' olarak düşündüğü golünü verdikten sonra VAR'dan da tekrarını izledi. VAR onayı da aldı. Ancak belli ki bu uygulama da Emre'yi tatmin etmemiş.
HAFTANIN GOLÜ - NEGREDO(BEŞİKTAŞ): Form geçici, klas kalıcıdır. Negredo forma girince neler yapabileceğini gösterdi. Soğukkanlı topuk golü olağanüstüydü.
HAFTANIN HOCASI - EROL BULUT(YENİ MALATYASPOR)
Stajını Başakşehir'de yapan Erol Bulut, geçen sezon devraldığı Yeni Malatya'da farkını göstermeye devam ediyor. 3-1'lik Göztepe deplasmanı galibiyeti sonrası bu hafta da F.Bahçe'yi devirdiler. Bulut, öğrencilerinin oyun disiplinine bağlı kalmasını başararak zaferden zafere koşuyor.
HAFTANIN HAKEMİ - YAŞAR KEMAL UĞURLU - TRABZON-DG SIVAS
Karadeniz Fırtınası'nın evinde Demir Grup Sivasspor'u mağlup ettiği mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu doğru düdükler çaldı. Trabzonspor lehine verdiği penaltı kararında da haklıydı. Yönetimi meslektaşlarının önündeydi.
HAFTANIN YILDIZI - RİCARDO QUARESMA(BEŞİKTAŞ)
İŞTE HAFTANIN 11'İ
LUNG(KAYSERİ):Bursaspor'un ataklarında kalesinde güçlü durdu. Lung özellikle Aziz Behich'in vuruşunu muhteşem bir planjonla çıkararak alkışı topladı.
PİNTO(A.GÜCÜ): Tecrübeli oyuncu, Alanya galibiyetinde savunmadaki görevini fazlasıyla yaptı. Yetmedi bir de üstüne nefis bir vuruşla gol attı.
DİEGO(ANTALYA): Akdeniz ekibinin kaptanı takımının kaydettiği 3 golün 2'sini kaydetti. Takımına 1 puanı kazandırdı.
NAGATOMO(G.SARAY): Maç boyu çok canlıydı. Müthiş bir sol bek performansı sergiledi. Her atağa destek verdi.
GUİLHERME(MALATYA): F.Bahçe zaferinin kahramanı oldu. Asisti mükemmeldi. Pozisyon alması harikaydı.
OLCAY(TRABZON): Tecrübeli oyuncu müthiş bir maç çıkardı. 1 gol, 1 asistle Sivas'ın kilidini kırdı.
QUARESMA(BEŞİKTAŞ): Kartal, Erzurum'da yenilgiden zafere kanatlanırken 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı.
ALEKSİC(MALATYA): Yeni transferin boşu yok. Bu hafta da golünü attı. Topun gelişine müthiş bir şut çıkardı.
DİAGNE(KASIMPAŞA): Paşa'nın Başakşehir'i devirirken 2 gol de Diagne'den geldi. Sezona müthiş başlangıç yaptı.
RODALLEGA(TRABZON): Karadeniz Fırtınası'nın Sivasspor'u yendiği maçta çok çalışkandı. Ödülünü attığı 2 golle almadı.
NEGREDO(BEŞİKTAŞ): Siyah-beyazlıların formmda fubolcusu güzel gol serisine devam etti. Attığı mutheşem golle 3 puanın ateşini yakan isimlerin başındaydı.
HAFTANIN YORUMU - TURGAY DEMİR
G.SARAY-GÖZTEPE: Galatasaray kadrosunun temel eksikliklerini gidermeye çalışırken bir yandan da yarışta yara almamaya uğraşıyor. Göztepe karşısında ilk yarıda etkili oynayan Cimbom 2. yarıda maçı zor tamamladı.
Y.MALATYA-F.BAHÇE: Lig, Avrupa derken F.Bahçe'nin her hafta Cocu'su çıkıyor. Slimani bazı dertleri çözer ama Fener'in dertleri de sezon boyu sürer gibi görünüyor. "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" sloganı bu sene zor.
BB ERZURUM-BEŞİKTAŞ: Dadaş diyarında iki yarısı gece ve gündüz kadar farklı bir maç oynandı. İlk devredeki Beşiktaş'ı tanıyamadık, Erzurumspor'u ise Barcelona zannettik! İkinci yarıda Erzurumspor normale döndü, Beşiktaş da öyle. Gitti gidiyor dediğimiz Negredo burada da takımı ateşleyen golü attı. Beşiktaş'ı asıl ateşleyen isim ise Caner'di.
K.PAŞA-BAŞAKŞEHİR: Kemal Özdeş yarım metrelik kumaştan yelekli takım elbise diken becerikli bir terzi gibi. Başakşehir'i devirmeleri büyük iş. Bana göre maçın skorunu kadrolar değil teknik direktörler belirledi sanki.
TRABZON-DG SİVAS: Trabzonspor çok zorlanır diye düşünürken en kolay galibiyetlerinden birini aldı. İlk 45'te Sivas'ın işiti bitirdiler. İkinci yarıda ise rölantiye aldılar. Muhteşem bir seyirci vardı. Bu da galibiyette çok işe yaradı.
- 22.8.2018
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İşte Jason Denayer'in yeni takımı
Toplam 1
Yorum
sat mı yo ruz muslera serdar maicon mariano linnes fernando nagatomo rodrigez onyekuru sinan muğdat yunus behanda fequli gomis eren satılık değil
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İngiltere'de gündem Loris Karius
Toplam 4
Yorum
serdar Beşiktaşta kim kariusa 2,5m euro para veriyorsa bugün istifasını verip kulüpten çeksin gitsin o paranın üstüne 500000 euro daha katıp 3m euroya diğer kulüpler bonservisiyle oyuncu alırken bizimkiler Beşiktaşın parasını kiralık oyunculara dağıtıp duruyor senn artık FFP ile sorunun yok para ver genç oyuncu al Ferdiyi Bilali pintiliğiniz yüzünden kaçırdınız gelecekte ikisinden de para kazanabilirdik ama tutturmuşsunuz kiralık oyuncu karius yerine bonservis verip Berkeyi al Utkuyla beraber Beşiktaşımızın 10 senesi kurtulsun Abubakarda Taliscada bedavadan para verdiğimiz yeterli
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İşte Fatih Terim'in istediği o forvet: Divock Origi
Toplam 3
Yorum
Fırat Harika olağanüstü transfer olur. Umarım doğrudur.keşke alında
Kartal zirvede! İşte Spor Toto Süper Lig'de haftanın panoraması... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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