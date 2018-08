NEGREDO'DAN

ONYEKURU



HAFTANIN YILDIZI - RİCARDO QUARESMA(BEŞİKTAŞ)



İŞTE HAFTANIN 11'İ



HAFTANIN YORUMU - TURGAY DEMİR

Siyah-beyazlılar, Akhisar maçının ilk yarısını iyi, ikinci devresini kötü oynamıştı. BB Erzurum deplasmanında roller değişti. Beşiktaş ilk yarı tanınmaz haldeydi. 1-0 yenik duruma düştü. Erzurum hücum hattı biraz becerikli olsa ilk 45 dakika 3-0 bile bitebilirdi. Ancak işte büyük takım farkı böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. İlk yarı rakibi tek golde tutan Kartal ikinci devreyle birlikte açıldı. Caner Erkin ve Quaresma'nın muhteşem oynadığı maça Negredo 'nun nefis golü damga vurdu. Erzurum'dan 2 farklı galibiyetle dönen Şenol Güneş ve öğrencileri Süper Lig 'in 2. haftasında liderlik koltuğuna oturmayı bildi.Cimbom sahasında Göztepe 'yi yenerken çok zorlandı. Fernando'nun harika pasına aynı güzellikte bir aşırtma yapan Onyekuru alkışlandı. Yeni transfer Emre Akbaba da sonradan girip başarılı bir performans sergiledi. Aslan, geçen sezonki güçlü iç saha oyunundan çok uzakta bir performans sergilerken Tayfur'un topu direkten geri gelmese çok daha farklı bir senaryo ortaya çıkabilirdi. Başakşehir Kasımpaşa maçında 2-1 kaybederek ilk yenilgisini henüz 2. haftada tattı. Paşa'nın hocası Kemal Özdeş , elindeki mütevazi kadrosunu nakış gibi işliyor. Başakşehirli oyuncular ise Kasımpaşa kadar sinirlerine de yenildiler. Trabzonspor 'un Sivasspor karşısında zorlanacağı tahmin ediliyordu. Bordo- mavililer tüm bu tahminleri boşa çıkaran bir ilk yarı oynadı. İlk golü 7. dakikada kaydeden Karadeniz Fırtınası 27'de skoru 3-0'a getirmişti bile. Olcay Şahan ve Hugo Rodallega harika futbol oynarken, Trabzonspor da takım halinde çok başarılıydı. Bu andan itibaren maçı rölantiye alıp 3 puanı cebe koymayı bildiler. Fenerbahçe Yeni Malatyaspor karşısında yenik duruma düşen takımların kaderini paylaştı. Aleksic'in golüne cevap veremediler. Erol Bulut 'un taktiği bir kez daha tuttu. Phillip Cocu'ya eleştiriler erkenden başladı.Fenerbahçe maçında takımını orkestra şefi gibi yönetti. Aleksic'in golünde koşu atan arkadaşını ölçtü, biçti, meşin yuvarlağı nokta atışıyla onunla buluşturdu.Tecrübeli eldiven, Bursaspor karşısında başarılıydı. Karşı karşıya pozisyonlarda son ana kadar ayakta kaldı. Aziz Behich'in köşeye giden şutunu nefis çıkardı.Erol Bulut'un öğrencilerine karşı geri düşen yandı. Son kurban Fenerbahçe oldu. 1-0'dan sonra Kanarya'ya pozisyon vermediler. 3 puanı kaptılar.A Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Malatya'nın golünde Volkan'ın büyük hatası olduğunu söyledi: "Bu golü Malatyasporlu oyuncu atmadı, Volkan yedi. Sağa sola giden bir top değil. Volkan'ın dibinden geçen bir top oldu. Ben bu golü tamamen Volkan Demirel 'e yazarım"A.Gücü taraftarı, Alanya deplasmanında denize, güneşe doydu. Başkent'e de 3 puanla dönmeleri onlar için büyük keyif oldu.Hakemler Başakşehirli Emre Belözoğlu'nun küfürlerinden çok çekiyor. Kasımpaşa yenilgisi sonrası Halis Özkahya'ya itiraz eden Emre yine küfürlü konuştu. Özkahya, Diagne'nin 'temiz' olarak düşündüğü golünü verdikten sonra VAR'dan da tekrarını izledi. VAR onayı da aldı. Ancak belli ki bu uygulama da Emre'yi tatmin etmemiş.Form geçici, klas kalıcıdır. Negredo forma girince neler yapabileceğini gösterdi. Soğukkanlı topuk golü olağanüstüydü.Stajını Başakşehir'de yapan Erol Bulut, geçen sezon devraldığı Yeni Malatya'da farkını göstermeye devam ediyor. 3-1'lik Göztepe deplasmanı galibiyeti sonrası bu hafta da F.Bahçe'yi devirdiler. Bulut, öğrencilerinin oyun disiplinine bağlı kalmasını başararak zaferden zafere koşuyor.Karadeniz Fırtınası'nın evinde Demir Grup Sivasspor'u mağlup ettiği mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu doğru düdükler çaldı. Trabzonspor lehine verdiği penaltı kararında da haklıydı. Yönetimi meslektaşlarının önündeydi.(KAYSERİ):Bursaspor'un ataklarında kalesinde güçlü durdu. Lung özellikle Aziz Behich'in vuruşunu muhteşem bir planjonla çıkararak alkışı topladı.(A.GÜCÜ): Tecrübeli oyuncu, Alanya galibiyetinde savunmadaki görevini fazlasıyla yaptı. Yetmedi bir de üstüne nefis bir vuruşla gol attı.(ANTALYA): Akdeniz ekibinin kaptanı takımının kaydettiği 3 golün 2'sini kaydetti. Takımına 1 puanı kazandırdı.(G.SARAY): Maç boyu çok canlıydı. Müthiş bir sol bek performansı sergiledi. Her atağa destek verdi.(MALATYA): F.Bahçe zaferinin kahramanı oldu. Asisti mükemmeldi. Pozisyon alması harikaydı.(TRABZON): Tecrübeli oyuncu müthiş bir maç çıkardı. 1 gol, 1 asistle Sivas 'ın kilidini kırdı. BEŞİKTAŞ ): Kartal, Erzurum'da yenilgiden zafere kanatlanırken 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı.(MALATYA): Yeni transferin boşu yok. Bu hafta da golünü attı. Topun gelişine müthiş bir şut çıkardı.(KASIMPAŞA): Paşa'nın Başakşehir'i devirirken 2 gol de Diagne'den geldi. Sezona müthiş başlangıç yaptı.(TRABZON): Karadeniz Fırtınası'nın Sivasspor'u yendiği maçta çok çalışkandı. Ödülünü attığı 2 golle almadı.(BEŞİKTAŞ): Siyah-beyazlıların formmda fubolcusu güzel gol serisine devam etti. Attığı mutheşem golle 3 puanın ateşini yakan isimlerin başındaydı.Galatasaray kadrosunun temel eksikliklerini gidermeye çalışırken bir yandan da yarışta yara almamaya uğraşıyor. Göztepe karşısında ilk yarıda etkili oynayan Cimbom 2. yarıda maçı zor tamamladı.Lig, Avrupa derken F.Bahçe'nin her hafta Cocu'su çıkıyor. Slimani bazı dertleri çözer ama Fener'in dertleri de sezon boyu sürer gibi görünüyor. "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" sloganı bu sene zor.Dadaş diyarında iki yarısı gece ve gündüz kadar farklı bir maç oynandı. İlk devredeki Beşiktaş'ı tanıyamadık, Erzurumspor'u ise Barcelona zannettik! İkinci yarıda Erzurumspor normale döndü, Beşiktaş da öyle. Gitti gidiyor dediğimiz Negredo burada da takımı ateşleyen golü attı. Beşiktaş'ı asıl ateşleyen isim ise Caner'di.Kemal Özdeş yarım metrelik kumaştan yelekli takım elbise diken becerikli bir terzi gibi. Başakşehir'i devirmeleri büyük iş. Bana göre maçın skorunu kadrolar değil teknik direktörler belirledi sanki.Trabzonspor çok zorlanır diye düşünürken en kolay galibiyetlerinden birini aldı. İlk 45'te Sivas'ın işiti bitirdiler. İkinci yarıda ise rölantiye aldılar. Muhteşem bir seyirci vardı. Bu da galibiyette çok işe yaradı.