Çaykur Rizespor'da 3'ü bir arada (Spor Toto Süper Lig transfer gündemi / 24 Temmuz)
Yeşil-mavililer, uzun süredir temas halinde olduğu Ruben Ribeiro ile anlaştı. Musa Çağıran’ı kiralayan Ç.Rizespor, Umar Aminu’da da mutlu sona yaklaştı
YÖNETİM BOŞ DURMUYOR
Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Osmanlı'dan da 2 yıldıza kanca attı. Musa Çağıran'ı 400 bin euro bedelle bir yıllığına kiralayan yeşil-mavililer, 25 yaşındaki orta sahaya 800 bin euro ödeyecek. Bu iki transferde mutlu sona ulaşan Rizespor, Osmanlı'nın diğer yıldızı Umar Aminu'da da sona yaklaştı. 23 yaşındaki orta saha için Başkent ekibiyle pazarlıklarını sürdüren yönetimin, kısa süre içinde bu transferi açıklaması bekleniyor.
JAROSLAW JACH İDDİASI
Transferde hız kesmeyen Çaykur Rizespor için dün bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz ekibinin Crystal Palace forması giyen 24 yaşındaki Jaroslaw Jach ile temasa geçtiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu İngiliz ekibinde şans bulamayan 1.92'lik stoperin birkaç gün içinde Çaykur Rizespor'un kampına katılacağı ileri sürüldü.
TİMSAH'TAN BOMBA
Yeni sezon öncesi Badji ve Aytaç Kara takviyeleri yapan Bursaspor, Başakşehir'in yıldızı Mossoro'ya kanca attı. Teknik direktör Samet Aybaba'nın kadrosunda görmek istediği isimlerin başında gelen Brezilyalı için İstanbul ekibinin kapısını çalan yeşil-beyazlıların pazarlıklara devam ettiği öğrenildi. 5 sezondur formasını giydiği Başakşehir ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki orta saha, takımının en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor.
TİTİ GÖZTEPE YOLUNDA
Flaş transferlere imza atan Göztepe, yeni bir yıldızı kadrosuna katmayı planlıyor. Gassama, Deniz Kadah, Borges ve Grillo gibi isimlerle anlaşan sarı- kırmızılılar, Bursaspor'un stoperi Titi'yle de büyük ölçüde anlaşma sağladı. Göz Göz'ün, Brezilyalı futbolcunun 2020'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Bursaspor'a 850 bin euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Yeşil-beyazlıların bu teklife olumlu yanıt verdiği belirtilirken, 30 yaşındaki savunmacının da imza atmaya hazır olduğu kaydedildi.
ZORAN TOSİC MALATYA'DA
Yeni Malatya, teknik direktör Erol Bulut'un uzun süredir listesinde yer alan Zoran Tosic'te mutlu sona ulaştı. Sarı-siyahlılar, Belgrad forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat ile büyük ölçüde anlaştı. Kariyerinde Manchester United ve CSKA Moskova formaları giyen Sırp oyuncunun birkaç gün içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi.
?KONYASPOR'DA YÜZLER GÜLÜYOR
Hollanda'da hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'un keyfine diyecek yok. Rıza Çalımbay yönetiminde çalışan yeşil-beyazlıların dünkü idmanında neşeli dakikalar vardı. Çift kale maç sonunda kazanan takımın oyuncularının sevinci de objektiflere böyle yansıdı.
ANTALYA'DA İMZALAR ATILDI
Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Aly Cissokho için dün imza töreni düzenledi. Güney ekibi, 30 yaşındaki sol bekle 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzaladı. Fransız futbolcu, "Antalya'da bulunmaktan çok mutluyum" dedi.
- 24.7.2018
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
Çaykur Rizespor'da 3'ü bir arada (Spor Toto Süper Lig transfer gündemi / 24 Temmuz) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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