Ankaragücü Perparim Hetemaj'ın peşinde
Ankaragücü, Perparim Hetemaj'ı kadrosuna katmak istiyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya başladı.
Transfer döneminde Sivasspor'dan Bifouma'yı kadrosuna katan Başkent ekibinde yeni hedef İtalya Serie A ekibi Chievo ile sözleşmesi gelecek hafta sona erecek Perparim Hetemaj oldu.
Sarı-Lacivertli kulübün teknik ekibi, gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Chievo ile olan sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle futbolcunun menajeriyle temasa geçen Ankaragücü'nde transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. 2010 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen Hetemaj bunun yanında 45 kez de Finlandiya Milli Takımı'nın formasını terletirken 4 gol atma başarısı gösterdi.
- 23.6.2018 16:29
- Güncelleme: 23.6.2018 16:48
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
Ankaragücü Perparim Hetemaj'ın peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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