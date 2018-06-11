Çaykur Rizespor'dan Avusturya'ya tepki
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Avusturya'da camilerin kapatılmasına tepki amacı ile bu ülkede yapacağı 3. etap kampını iptal etti.
Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararını yönetim kurulu olarak doğru bulmadıklarını ve buna kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.
Avusturya'nın İslam karşıtı uygulamasından rahatsızlık duyduklarını vurgulayan Yardımcı, "Yeni sezon hazırlıklarımıza 27 Haziran'da Rize'de başlayacağız. Buradaki kampın ardından ikinci etap kampımızı Erzurum'da yapacağız. Yurt dışı kampı için Avusturya planlamamızı yapmıştık ama yaşanan gelişmeler bunu değerlendirmemizi gerektirdi. Avusturya'nın tutumu nedeniyle yönetim kurulu olarak üçüncü etap kampını oy birliği ile iptal ettik." ifadelerini kullandı.
Yardımcı, üçüncü etap kamp yerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.
- 11.6.2018 22:48
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Al Ahmet’i ver Semih’i
Toplam 2
Yorum
gsss ya manyak mısınız abi semihi ne ya. kurtulun artık şu eski hastalıklarınızdan.adamı gönderince gönderdik kaç maçı onun yüzünden kaybettik.
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Rakip Hollanda
Toplam 1
Yorum
ahmet serttaç ilk üç olur inşallah
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Pektemek’e Rize kancası
Toplam 2
Yorum
PEKTEMEK İ GÖR İMPARATOR. M. PEKTEMEK İ GS NİYE DÜŞÜNMEZ. PEKTEMEK İN OYUN SİSTEMİ GS YA UYUYOR VE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR. GS PEKTEMEK İ ALMALI.
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