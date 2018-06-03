Ümit Kurt: "Başarı birlikten" – Fotomaç – 03 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    : "Başarı birlikten"

    Ümit Kurt: "Başarı birlikten"
    'e yükselen 'da futbolcu şampiyonluğu yorumladı. Kurt, "Başkan, yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftar bir oldu. Bu birlik ve beraberlik şampiyonluğu getirdi" dedi.
    1. 3.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ümit Kurt: "Başarı birlikten" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN