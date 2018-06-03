Ümit Kurt: "Başarı birlikten"
Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da futbolcu Ümit Kurt şampiyonluğu yorumladı. Kurt, "Başkan, yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftar bir oldu. Bu birlik ve beraberlik şampiyonluğu getirdi" dedi.
- 3.6.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Ümit Kurt: "Başarı birlikten" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.