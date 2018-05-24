Rizespor atakta!
Karadeniz ekibi, Dijon’un golcüsü Julio Tavares, Konyaspor’dan gönderilen orta saha Ali Çamdalı ve H.Split’in milli stoperi Nizic’le yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
ALİ ÇAMDALI TAMAM
Orta saha için de arayışlarını sürdüren Atmaca, Konya'dan gönderilen Ali Çamdal'ı ile görüşüyor. 34 yaşındaki futbolcu ile büyük oranda anlaşıldı. Listenin ilk sırasındaki defans oyuncusu ise Zoran Nizic. Sezon başında Göztepe'nin transfer edemediği, Hırvatistan'da H.Split'te oynayan 28 yaşındaki stoper için resmi teklifin yapıldığı bildirildi. Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynayan Nizic'in 2 milyon euro olan bonservisi için pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
- 24.5.2018
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
albaş sakın ola seçime girmemelerine öneriyoruz fark yerler rezil hüsran olurlar sayın.mustafa cengiz yönetimi çok güçlü gözüküyorlar
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 1
Yorum
Hamdi 31 yaşında dediğiniz adam 15 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Ayrıca taraftar bahsettiğiniz gibi yaklaşmıyor, yaklaşmayacak olaya!
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Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler
Toplam 1
Yorum
ali kırcı en iyi Scout ekibimi.. başındaki Emre Utkucan futbolcularla az resim çekilip biraz topçu araştırsa iyi olacak...
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