Rizespor atakta! – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Rizespor atakta!

    Rizespor atakta!

    ekibi, Dijon’un golcüsü , ’dan gönderilen orta saha ve H.Split’in milli stoperi Nizic’le yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

    1. Lig'de şampiyon olup 1 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Çaykur Rizespor, listenin ilk sırasına Fransız ekibi Dijon'un forveti Julio Tavares'i almış durumda. Geçen sezon Ligue 1'de 25 maça çıkan Yeşil Burun Adalı futbolcu, 11 gol attı. Yönetim, sözleşmesi 2021'de sona erecek 29 yaşındaki tecrübeli santrfor için tüm şartları zorlama kararı aldı. Tavares'in de Rize'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

    ALİ ÇAMDALI TAMAM
    Orta saha için de arayışlarını sürdüren Atmaca, 'dan gönderilen Ali Çamdal'ı ile görüşüyor. 34 yaşındaki futbolcu ile büyük oranda anlaşıldı. Listenin ilk sırasındaki defans oyuncusu ise Zoran Nizic. Sezon başında 'nin transfer edemediği, Hırvatistan'da H.Split'te oynayan 28 yaşındaki stoper için resmi teklifin yapıldığı bildirildi. Hırvatistan 'nda da oynayan Nizic'in 2 milyon euro olan bonservisi için pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
    1. 24.5.2018
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