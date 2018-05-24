Altıparmak kalmak istiyor – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Altıparmak kalmak istiyor

    Altıparmak kalmak istiyor

    Erzurumspor’u ’e yükselten , devam etmek istiyor.

    BB Erzurumspor , gönlünün 'da kalmaktan yana olduğunu söyledi. Kontratı bu ay sonunda bitecek olan Altıparmak, "Başkanımızla daha görüşmedik. Ben de kalıp 'de devam etmek istiyorum. Gönlümüz bundan yana. Tabi bunu yönetimimizle oturup konuşacağız. Onların talepleri bizim taleplerimiz olacak. Ve oturup anlaşırsak da inşallah Erzurumspor'da devam etmek istiyoruz. Hayırlısı" dedi. Taraftar, yönetim ve takım bütünlüğünün sağlanmasıyla üst üste 3 yıl yaşanan şampiyonluğun da kolay olmadığını belirten Altıparmak, "Dünya'da bir Parma'da var bu örnek bir de Erzurumspor" yorumunu yaptı.
    1. 24.5.2018
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