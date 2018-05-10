Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın başlayacak.
Haftanın ilk maçında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Antalya Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 33. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
12 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
13 Mayıs Pazar:
16.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
14 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
- 10.5.2018 09:47
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Toplam 3
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