Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın perdesi açılıyor – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'de 33. haftanın perdesi açılıyor

    <a href="/index/spor-toto-super-lig?id=e65c5a38-ad8b-4c0d-9444-bee6c56ddcc6" class="" rel="tag">Spor Toto Süper Lig</a>'de 33. haftanın perdesi açılıyor

    'de 33. hafta heyecanı yarın başlayacak.

    Haftanın ilk maçında ile , Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

    Süper Lig'de 33. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 - ()

    12 Mayıs Cumartesi:

    16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa )

    19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

    19.00 Galatasaray-Evkur ()

    13 Mayıs Pazar:

    16.00 Bursaspor-Trabzonspor ( Büyükşehir Belediye)

    19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

    19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz (Yeni 4 Eylül)

    14 Mayıs Pazartesi:

    20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi )

    20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    1. 10.5.2018 09:47
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