Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor evinde Akhisarspor ile berabere kaldı. Maçın özeti
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynana karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
Bu sonuçla puanını 39'a çıkaran Evkur Yeni Malatyaspor 10. sırada ki yerini korurken, Akhisarspor 36 puanla 12. sıraya yükseldi.
İLK 11'LER
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, M. Yıldırım, Pereira, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih, Lopez, Dany, Mustafa, Ömer, Aykut, Kadir, Olcan, Muğdat, Barbosa, Seleznov
- 29.4.2018 13:21
- Güncelleme: 29.4.2018 15:22
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor evinde Akhisarspor ile berabere kaldı. Maçın özeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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