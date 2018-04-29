Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor evinde Akhisarspor ile berabere kaldı. Maçın özeti – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'de evinde ile berabere kaldı. Maçın özeti

    Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor evinde Akhisarspor ile berabere kaldı. Maçın özeti

    Spor Toto 'in 31. haftasında evinde ile 0-0 berabere kaldı.

    Spor Toto 'in 31. haftasında sahasında 'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynana karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

    Bu sonuçla puanını 39'a çıkaran Evkur 10. sırada ki yerini korurken, 36 puanla 12. sıraya yükseldi.

    İLK 11'LER

    Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, M. Yıldırım, Pereira, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib

    Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih, Lopez, Dany, Mustafa, Ömer, Aykut, Kadir, Olcan, Muğdat, Barbosa, Seleznov

    1. 29.4.2018 13:21
    2. Güncelleme: 29.4.2018 15:22
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