Fenerbahçe ile Kasımpaşa 30. maça çıkıyor – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    ile 30. maça çıkıyor

    Fenerbahçe ile Kasımpaşa 30. maça çıkıyor

    ile , lig tarihinde yarın 30. kez karşılaşacak.

    İki ekip arasında geride kalan 29 maçtan 23'ünü , 3'ünü kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

    Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 69 golüne, Kasımpaşa 24 golle yanıt verdi.

    Sezonun ilk yarısında 'de yapılan maçı Fenerbahçe 4-2 kazandı.

    Kasımpaşa 10 maçtır kazanamıyor
    Kasımpaşa, 'de Fenerbahçe ile yaptığı son 10 maçta galip gelemedi.

    Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 10 maçtan 9'unu yitirdi, birinde berabere kaldı.

    Kasımpaşa'daki maçlar
    Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Stadı'nda Fenerbahçe'yi 7. kez ağırlayacak.

    İki takım arasında Kasımpaşa'daki statta oynanan tamamı Süper Lig'deki 6 müsabakadan 5'ini konuk Fenerbahçe, birini ev sahibi ekip kazandı.

    Fenerbahçe, Kasımpaşa'da 13 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 5 gol gördü.

    En farklı skorlar
    İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

    2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 29 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

    Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

    Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

    Kasımpaşa, 14 maçta gol atamadı
    Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 29 maçın 14'ünde gol atamadı.

    Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 15 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

    1. 27.4.2018 09:06
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