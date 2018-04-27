Vincent Janssen: Fenebahçe'de 1 yıl daha kalmak isterim
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle 5 ay sahalardan uzak kalan Vincent Janssen geleceği hakkında konuştu.
- 27.4.2018 08:21
- Güncelleme: 27.4.2018 08:37
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Toplam 4
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sami tebrikler fener tebrikler buyuk hoca Obra, sen bir efsanesin. heykelini uzaya dikmek lazim, kariyerin ve kisiligin tartisilmaz. saygilar
Vincent Janssen: Fenebahçe'de 1 yıl daha kalmak isterim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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