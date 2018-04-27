Vincent Janssen: Fenebahçe'de 1 yıl daha kalmak isterim – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Vincent Janssen: Fenebahçe'de 1 yıl daha kalmak isterim

    Vincent Janssen: Fenebahçe'de 1 yıl daha kalmak isterim

    Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle 5 ay sahalardan uzak kalan Vincent Janssen geleceği hakkında konuştu.

    1. 27.4.2018 08:21
    2. Güncelleme: 27.4.2018 08:37
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