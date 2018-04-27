Derbi ligin düğümünü çözecek! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Derbi ligin düğümünü çözecek!

    Derbi ligin düğümünü çözecek!

    'in 31'inci hafta karşılaşmasında , pazar günü saat 19.00'da kendi sahasında 'ı konuk edecek. Bu mücadele, ligin bitimine son 4 hafta kala yalnızca bu iki takımı değil, ve Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyor...

    Kritik maç öncesi , 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı takımın takipçilerinden ve 62, Fenerbahçe ise 60 puanda bulunuyor. Bu maçta alınacak sonuç, şampiyonluk yarışında bulunan 4 takımı da etkileyecek.

    GALATASARAY KAZANIRSA...
    Stadyumu'nda oynanacak dev derbiyi Galatasaray'ın kazanması halinde, sarı-kırmızılı takım puanını 66'ya yükseltecek ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaracak. Galatasaray'ın Beşiktaş ile arasındaki puan farkını, ligin bitimine 3 hafta kala 4'e yükseltmesi, siyah-beyazlı takımın şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopmasına sebebiyet verebilir.

    BEŞİKTAŞ KAZANIRSA...
    Kritik derbide gülen tarafın Beşiktaş olması halinde ise siyah-beyazlılar puanını 65'e yükseltecek ve Galatasaray'ın 2 puanla önüne geçecek. Medipol Başakşehir'in derbinin oynanacağı gün Osmanlıspor deplasmanında alacağı olası galibiyette dahi haftayı lider kapatacak olan Beşiktaş, ikili averajda rakibinin gerisinde olduğu için sezon sonuna kadar iki takımın da puan kaybetmediği düşünüldüğünde şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıracak. Galatasaray ve Fenerbahçe ise iki rakibinin de puan kaybetmesini beklemek zorunda kalacak.

    BERABERLİK, BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE'YE YARIYOR
    Dev derbide beraberliğin çıkması ise Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yarayacak. Ligin 3'üncü ve 4'üncü sırasında bulunan iki ekip, ilk iki sıradaki rakiplerinin birbirine çelme takması ve kendi maçlarını kazanmaları durumunda rahat bir nefes alacak. Medipol Başakşehir, olası Osmanlıspor galibiyetinde liderlik koltuğunun yeni sahibi olacakken, Fenerbahçe ise Kasımpaşa deplasmanında galip gelmesi halinde puanını 63'e yükselterek Başakşehir ile 2, Galatasaray ile 1, Beşiktaş ile ise aynı puanda haftayı kapatacak.

    TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI
    GALATASARAY: Beşiktaş, Akhisarspor (D), , Göztepe (D)
    BEŞİKTAŞ: Galatasaray (D), Kayserispor, Osmanlıspor (D), Sivasspor
    BAŞAKŞEHİR: Osmanlıspor (D), Sivasspor, Antalyaspor (D), Kasımpaşa
    FENERBAHÇE: Kasımpaşa (D), Bursaspor, Karabükspor (D), Konyaspor



    Kaynak: DHA
    1. 27.4.2018 09:46
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