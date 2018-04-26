Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'de 31. hafta heyecanı başlıyor

    Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor

    Bornova Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de oynanacak.

    yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de oynanacağı 31. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)

    28 Nisan Cumartesi:

    13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor ( Kadir Has)

    13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

    16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

    19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa )

    29 Nisan Pazar:

    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)

    16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)

    19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

    30 Nisan Pazartesi:

    20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    1. 26.4.2018 09:41
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