Hangi futbolcular sizin memleketinizden?
Aziz Yıldırım dün yaptığı basın toplantısında Mustafa Pektemek'in Trabzonlu olduğunu söylemişti. Ancak durumun böyle olmadığı anlaşıldı
İşte Mustafa Pektemek'in de aralarında bulunduğu futbolcuların memleketleri;
- 25.4.2018 11:13
- Güncelleme: 26.4.2018 02:15
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
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Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
Toplam 1
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TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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