Süper Lig'de yer almış efsaneler küme düşüyor
Daha önce Süper Lig'de yer almış, Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmiş birçok takım, bu sezon yaşadığı ekonomik sıkıntılara bağlı olarak küme düştü.
Profesyonel futbol liglerinde 2017-2018 sezonunun tamamlanmasına kısa süre kala bazı kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ön plana çıktı. Mali kriterlere uymadığı için TFF Lisans Kurulunun yanı sıra FIFA'dan ceza alan birçok takım, yaptığı maçlarda da istediği sonuçları elde edemedi ve alt liglere düştü.
Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'de Gaziantepspor ile Granmedical Manisaspor, TFF 2. Lig'de Karşıyaka ile Mersin İdmanyurdu, TFF 3. Lig'de ise Kayseri Erciyesspor gibi daha önce Süper Lig'de yer alan takımlar, bir alt lige düşmekten kurtulamadı.
AVRUPA'DAN AMATÖRE
Bu takımlardan Kayseri Erciyesspor, 2014-2015'te Süper Lig'de yer almasına rağmen her sene bir alt lige düştü.
Bu sezon 3. Lig 2. Grup'ta yer alan ve 9 puan cezası bulunan Kayseri Erciyesspor'un lige veda etmesi daha önce kesinleşti. Kayseri ekibi, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.
Kayseri Erciyesspor, 2007-2008'de eski adıyla UEFA Kupası'nda oynamıştı.
GAZİANTEPSPOR
Süper Lig'de 1989-1990 sezonundan itibaren 27 yıl aralıksız yer alan, 2000-2001'de şampiyonluk için yarışan ve Avrupa kupalarında 5 kez Türkiye'yi temsil eden Gaziantepspor, geçen sezonun sonunda düştüğü TFF 1. Lig'de de tutunamadı.
Daha önce yüksek bonservis bedelleriyle sattığı futbolcularla dikkati çeken Güneydoğu temsilcisi, 60 milyon avroya aşkın gelir elde etmişti.
Bu sezon 9 puan silme cezası da alan Gaziantepspor, gelecek yıl 2. Lig'de mücadele edecek.
GRANDMEDİCAL MANİSASPOR
Süper Lig'de 6 sezon Ege futbolunu temsil eden Grandmedical Manisaspor, TFF 2. Lig'e kadar geriledikten sonra tekrar TFF 1. Lig'e çıkmıştı. Ancak bu sezon yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kadrosundaki oyuncularla yollarını ayıran ve genç futbolcularla mücadelesini sürdüren Manisaspor'un, Gaziantepspor gibi TFF 1. Lig'e veda etmesi kesinleşti.
Geçmişte Caner Erkin, Hakan Balta, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Arda Turan gibi isimlerin mücadele ettiği Grandmedical Manisaspor, gelecek sezon yoluna TFF 2. Lig'de devam edecek.
KARŞIYAKA
Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 6 puan cezası aldığı lige tutunamadı ve 3. Lig'e düştü.
1959'da Milli Lig adıyla başlayan Süper Lig'de ilk 6 sezonda kesintisiz yer alan Karşıyaka, en son 1995-1996'da Süper Lig'de bulundu.
Toplamda 16 kez Süper Lig'de mücadele eden yeşil-kırmızılı ekip, uzun süre Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdiği 1. Lig'de 2008-2009'da play-off final maçında Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.
MERSİN İDMANYURDU
2015-2016'da Süper Lig'de olmasına rağmen Kayseri Erciyespor gibi her sezon bir alt kümeye gerileyen Mersin İdmanyurdu, bu sezon 21 puan cezası aldığı 2. Lig Kırmızı Grup'ta da tutunamadı.
Mersin temsilcisi, gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 14:57
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Bugun oguzhan satilsa yerine onbes milyon vermesilazim doldurmak icin satilmamali sampiyonlikde genc dinamik takim lazim sagbeke saglambiri
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Janssen Antalya’yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST HAMZA HAMZOGLU GS MAÇINDAN ÖNCE MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL DEDİ 3-0 YENİLDİ. FENER OLARAK 5-0 YENMELİYİZ MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİLMİŞMİŞ
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Belki haddimiz deyil fakat besiktas oguzhani avrupadan otuziki milyonada alamaz niye satilmaliki boylegenc oyuncuya ihtiyac varken
Süper Lig'de yer almış efsaneler küme düşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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