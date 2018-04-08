Konyaspor farka koştu
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:25
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Altınordu’dan Beşiktaş'a saygısızlık!
Toplam 5
Yorum
besiktasbambam konu Beşiktaş olunca alayı renkli oluyor ,
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Göztepeli taraftarlar Demba Ba'yı ıslıkladı
Toplam 8
Yorum
Hoca Türk futbolunun haline üzülüyorum, yoksa sampiyon kim olmus önemi yok. Hersey para, hile, dolan. Biz taraftarlarda birbirimizi yiyoruz
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Şenol Güneş: “Başkanımız sayesinde Demba Ba’yı 3 kişiyle kontrol ettik”
Toplam 10
Yorum
klaus görüyorssunuz her şey ortada.bu maçtan sonra Beşiktaş'in efendiliği bitmiştir.
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