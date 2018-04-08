Konyaspor farka koştu – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    farka koştu

    Konyaspor farka koştu

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atiker , Demir Grup 'u 5-0 yendi.

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:25
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