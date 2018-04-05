Haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:00
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Ekici'ye yeni görev
Toplam 5
Yorum
aslan ekici 2 yıldır oynayamıyor. oynamayan kişinin ne faydasını görecek anlayamıyoruz. mantıklısı valbuenanın oynamasıdır.
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 1
Yorum
GS çocuk hakli kim olsa aynisini yapar. Siz neden bu kadar belirsiz olan gence 5 senelik maasi yüksek kontrat yapiyorsunuz ? Simdi düsünün..
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Ekici'ye yeni görev
Toplam 5
Yorum
Fatih zaten şampiyonluk şansımız yok şu lig bitene kadar hiç değilse souza-topal dan biri yerine ekiciyi oynat
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