Haftanın hakemleri belli oldu – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Haftanın hakemleri belli oldu

    Haftanın hakemleri belli oldu

    'in 28. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

    , 'in 28. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Resmi siteden yayınlanan müsabaka bilgileri şöyle;

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:00
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