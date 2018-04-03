Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin deplasman performansına dikkat çekti

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Hiç beklemediğimiz bir sonuç ilk yarıdaki 3-0'lık skor."

"Yayınlarda argo konuşan bir adam değilimdir ama hani alışmamış don derler ya, Kayseri hocası sen nereden çıkardın 3-4-3'ü?"

"Aykut hoca sabaha kadar düşünse, Kayseri böyle oynasın ister. Kayseri bir hediyede bulundu, o da bana verme demedi."

"Bu saatten sonra puan kaybederse Fenerbahçe, zaten uçağa binmeyin, Kayseri'de kalın yani."

"Fenerbahçe'nin deplasman performansı Beşiktaş ve Başakşehir'in önüne geçti ama Galatasaray, evinde Fenerbahçe'nin 15 puan önünde. Kadıköy'ün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor."