Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin deplasman performansına dikkat çekti
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"Hiç beklemediğimiz bir sonuç ilk yarıdaki 3-0'lık skor."
"Yayınlarda argo konuşan bir adam değilimdir ama hani alışmamış don derler ya, Kayseri hocası sen nereden çıkardın 3-4-3'ü?"
"Aykut hoca sabaha kadar düşünse, Kayseri böyle oynasın ister. Kayseri bir hediyede bulundu, o da bana verme demedi."
"Bu saatten sonra puan kaybederse Fenerbahçe, zaten uçağa binmeyin, Kayseri'de kalın yani."
"Fenerbahçe'nin deplasman performansı Beşiktaş ve Başakşehir'in önüne geçti ama Galatasaray, evinde Fenerbahçe'nin 15 puan önünde. Kadıköy'ün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor."
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 01:51
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
Toplam 1
Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
Yorum
Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
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