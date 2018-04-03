Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin deplasman performansına dikkat çekti – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    : 'nin deplasman performansına dikkat çekti

    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin deplasman performansına dikkat çekti

    Spor yorumcusu , Kayserispor- maçının ilk yarısını değerlendirdi

    Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

    "Hiç beklemediğimiz bir sonuç ilk yarıdaki 3-0'lık skor."

    "Yayınlarda argo konuşan bir adam değilimdir ama hani alışmamış don derler ya, hocası sen nereden çıkardın 3-4-3'ü?"

    "Aykut hoca sabaha kadar düşünse, Kayseri böyle oynasın ister. Kayseri bir hediyede bulundu, o da bana verme demedi."

    "Bu saatten sonra puan kaybederse , zaten uçağa binmeyin, Kayseri'de kalın yani."

    "Fenerbahçe'nin deplasman performansı ve 'in önüne geçti ama , evinde Fenerbahçe'nin 15 puan önünde. 'ün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor."

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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