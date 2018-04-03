Altınordu'dan Chelsea'nin teklifine ret! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Altınordu'dan 'nin teklifine ret!

    Altınordu'dan <a href="/index/chelsea?id=abd3a1fb-37c4-4834-b1b9-141ccfa21a8b" class="" rel="tag">Chelsea</a>'nin teklifine ret!

    Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, beIN SPORTS'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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