Başakşehir'in zirve inadı!

GERİDEN GELİP KAZANDI

Zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçtan 2-1 galip ayrıldı. 83. dakikada Miguel Lopes'in kırmızı kart gördüğü Akhisar'ın tek golünü 13. dakikada Serginho atarken, konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Eljero Elia ve 75. dakikada Edin Visca kaydetti.

LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Bu sonuçla Medipol Başakşehir, puanını 56'ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sırada ise bir maç eksiği bulunan ve 54 puanlı Galatasaray bulunuyor.