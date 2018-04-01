Başakşehir'in zirve inadı!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir, deplasmanda geriye düştüğü maçta TM Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.
GERİDEN GELİP KAZANDI
Zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçtan 2-1 galip ayrıldı. 83. dakikada Miguel Lopes'in kırmızı kart gördüğü Akhisar'ın tek golünü 13. dakikada Serginho atarken, konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Eljero Elia ve 75. dakikada Edin Visca kaydetti.
LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU
Bu sonuçla Medipol Başakşehir, puanını 56'ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sırada ise bir maç eksiği bulunan ve 54 puanlı Galatasaray bulunuyor.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:10
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
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