Başakşehir'in zirve inadı! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Başakşehir'in zirve inadı!

    Başakşehir'in zirve inadı!

    'in 27. haftasında şampiyonluk yarışı veren , deplasmanda geriye düştüğü maçta TM Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

    GERİDEN GELİP KAZANDI
    Zirve mücadelesi veren , ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçtan 2-1 galip ayrıldı. 83. dakikada Miguel Lopes'in kırmızı kart gördüğü Akhisar'ın tek golünü 13. dakikada Serginho atarken, konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Eljero Elia ve 75. dakikada Edin Visca kaydetti.

    LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU
    Bu sonuçla Medipol Başakşehir, puanını 56'ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sırada ise bir maç eksiği bulunan ve 54 puanlı Galatasaray bulunuyor.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:10
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