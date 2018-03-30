Futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 27. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 29. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül)
Yarın:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
1 Nisan Pazar:
13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
2 Nisan Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
- Spor Toto 1. Lig
Yarın:
13.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi)
15.00 Akın Çorap Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)
15.00 Boluspor-Gaziantepspor (Bolu Atatürk)
1 Nisan Pazar:
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor (Elazığ Atatürk)
15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
18.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok (Yeni Eskişehir)
2 Nisan Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Samsunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
18.00 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor (Gaziantep)
- TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 Eyüpspor-Tokatspor (Esenler)
14.00 Menemen Belediyespor-Sivas Belediyespor (Menemen İlçe)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 İnegölspor-Kastamonuspor 1966 (İnegöl İlçe)
15.00 Sancaktepe Belediyespor-Afjet Afyonspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Buca)
1 Nisan Pazar:
15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
15.00 Sarıyer-Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Kocaeli Birlikspor-Hatayspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
Beyaz Grup
Yarın:
15.00 Hacettepe-Kahramanmaraşspor (Ankara 19 Mayıs)
1 Nisan Pazar:
15.00 BUGSAŞ Spor-Şanlıurfaspor (Ankara OSTİM)
15.00 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor (Pendik)
15.00 Niğde Belediyespor-Gümüşhanespor (Niğde 5 Şubat)
15.00 SBS İnşaat Kırklarelispor-Fethiyespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Silivrispor-Ottocool Karagümrük (Silivri)
15.00 Karşıyaka-Nazilli Belediyespor (İzmir Atatürk)
15.00 Sakaryaspor-Konya Anadolu Selçukspor (Yeni Sakarya Atatürk)
15.00 Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
- TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Çatalcaspor (Vefa)
15.00 Ofspor-Yomraspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
1 Nisan Pazar:
15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Batman Petrolspor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Çanakkale Dardanel-Orhangazi Belediyespor (Çanakkale 18 Mart)
15.00 Bergama Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
15.00 12 Bingölspor-Kozan Belediyespor (Bingöl)
15.00 Düzcespor-Erzin Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Kemerspor 2003 (Aktepe)
15.00 Erbaaspor-Bayrampaşa (Erbaa İlçe)
2. Grup
Yarın:
13.30 Kırıkhanspor-Darıca Gençlerbirliği (Kırıkhan İlçe)
15.00 1461 Trabzon-Erokspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.00 Anadolu Bağcılarspor-Ankara Demirspor (Bağcılar Mahmutbey)
1 Nisan Pazar:
15.00 Yeni Orduspor-Ergene Velimeşespor (Ordu 19 Eylül)
15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Muğlaspor (Van Atatürk)
15.00 Diyarbekirspor-Tire 1922 (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Yeşil Bursa-Kayseri Erciyesspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Anagold 24 Erzincanspor-Pazarspor (Erzincan 13 Şubat)
15.00 Turgutluspor-Gölcükspor (Turgutlu 7 Eylül)
3. Grup
Yarın:
15.00 Kocaelispor-Cizrespor (İzmit İsmetpaşa)
1 Nisan Pazar:
12.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Şanlıurfa GAP)
15.00 Arsinspor-Kızılcabölükspor (Arsin İlçe)
15.00 Tekirdağspor-Ankara Adliyespor (Namık Kemal)
15.00 Aydınspor 1923-Karacabey Birlikspor (Adnan Menderes)
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Tarsus İlçe)
15.00 Payasspor-Elaziz Belediyespor (Payas İlçe)
15.00 Osmaniyespor-Çorum Belediyespor (Osmaniye 7 Ocak)
15.00 UTAŞ Uşakspor-Sultanbeyli Belediyespor (Uşak 1 Eylül)
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:47
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"3 sene sabredin"
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Başkana güveniyoruz.Sorumluluğu fazla ama üstesinden gelecektir.Muharrem bey de iyi biriydi lakin şansızlık yanında oldu.Hayırlısı olsun.
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 21
Yorum
taner sadece futbol takımını değil özellikle bayanlar voleybol ve bayanlar basketbol takımını komple değiştirin. raimova hariç.
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Kafa Topu
Toplam 33
Yorum
kamikaze stajyerler için fotomaça gir ordan oyunlar bolumunden oyna
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