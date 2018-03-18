Usta kalemler derbiyi yazdı!
Rıdvan Dilmen: Sadece kaleciler oynadı
Volkan ve Muslera'yı bir kenara koy seyrettiğim en kötü derbilerden biriydi. F.Bahçe ikili averajı alamadı, tek tesellisi yenilmeme serisi oldu.
En başından söyleyeyim, dün G.Saray 19. yılda Kadıköy geleneğini bozabilirdi. Türkiye'deki en iyi iki kaleci diyebileceğim Muslera ve Volkan iyi oynadı ama oyuncular stres içinde kör döğüşü yaptı. Berbat bir maç izledik. Şuursuz hücumlar, ani kontrataklar. 90+3'te Tolga Ciğerci iyi vuramadı. Nagatomo'nun şutu var. Fenerbahçe'nin 19 yıllık geleneği bozulabilirdi. Aykut Kocaman maç önü de sonu da hep rakibe
göre oynadı. Sadece son bölümde lig durumuna göre değişiklikler oldu. Fernandao, Valbuena, riskler sadece 20 dakika alındı.
Ya herro ya merro oldu.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 07:37
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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