Usta kalemler derbiyi yazdı!

Rıdvan Dilmen: Sadece kaleciler oynadı

Volkan ve Muslera'yı bir kenara koy seyrettiğim en kötü derbilerden biriydi. F.Bahçe ikili averajı alamadı, tek tesellisi yenilmeme serisi oldu.



En başından söyleyeyim, dün G.Saray 19. yılda Kadıköy geleneğini bozabilirdi. Türkiye'deki en iyi iki kaleci diyebileceğim Muslera ve Volkan iyi oynadı ama oyuncular stres içinde kör döğüşü yaptı. Berbat bir maç izledik. Şuursuz hücumlar, ani kontrataklar. 90+3'te Tolga Ciğerci iyi vuramadı. Nagatomo'nun şutu var. Fenerbahçe'nin 19 yıllık geleneği bozulabilirdi. Aykut Kocaman maç önü de sonu da hep rakibe

göre oynadı. Sadece son bölümde lig durumuna göre değişiklikler oldu. Fernandao, Valbuena, riskler sadece 20 dakika alındı.

Ya herro ya merro oldu.