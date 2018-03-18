Eto'o takımını sırtladı!
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, Kayserispor'u Samuel Eto'o ve Jahovic'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
Küme düşme potasında yer alan ve acil puana ihtiyacı olan Konyaspor maça hızlı başladı. 4. dakikada Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ile öne geçen Konyaspor, maçın son dakikalarında Jahovic ile bulduğu golle çok kritik 3 puanın sahibi oldu.
Konyaspor'un Fransız oyuncusu Mehdi Bourabia 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise Konya'nın başında ilk galibiyetini alırken 82. dakikada hakeme yönelik itirazlarından dolayı hakem tarafından saha dışına gönderildi.
Kayserispor'da ise kaleci Lung 90+2'de kırmızı kart gördü. Kaleye son 3 dakikada ise Sapunaru geçti.
Bu maçın sonucuyla beraber Kayserispor'un deplasmanlardaki yenilgi serisi 3 maça çıktı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:33
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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