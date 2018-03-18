Eto'o takımını sırtladı!

Küme düşme potasında yer alan ve acil puana ihtiyacı olan Konyaspor maça hızlı başladı. 4. dakikada Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ile öne geçen Konyaspor, maçın son dakikalarında Jahovic ile bulduğu golle çok kritik 3 puanın sahibi oldu.

Konyaspor'un Fransız oyuncusu Mehdi Bourabia 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise Konya'nın başında ilk galibiyetini alırken 82. dakikada hakeme yönelik itirazlarından dolayı hakem tarafından saha dışına gönderildi.

Kayserispor'da ise kaleci Lung 90+2'de kırmızı kart gördü. Kaleye son 3 dakikada ise Sapunaru geçti.

Bu maçın sonucuyla beraber Kayserispor'un deplasmanlardaki yenilgi serisi 3 maça çıktı.