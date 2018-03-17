Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çok fazlasıyla istedik ama maçı kaybetmeye giden pozisyonlar da verdik. Oyun iki tarafa doğru da gidebilirdi.

Kesinlikle kesinlikle şu maçın sonucunda Galatasaray istediğini elde etti. Beşiktaş istediğini elde etti. Başakşehir yine aynı şekilde ve hakem de böyle istediğini elde etti. Dirar sarı kart gördü, doğru yanlış bir şey diyemem. Daha ağırını Serdar ceza alanında yaptı, hakem göremedi. Çok net Fernando'nun kırmızı kart var yine görmedi, yine görmedi. Görmek istemiyorlar, sezon başından beri konuşuyorum. Hakem konuşmaktan utanıyorum.

Ne söylesek boş sanki maçı kafasında berabere bitirmek varmış. Davranış biçiminde oyunu yönetme biçiminden anlaşılıyor. Ligi kendi sonuçlarımızla kontrol etme şansımız yok. Rakiplerin puan kaybetmesi lazım, bizim de kazanmamız lazım."