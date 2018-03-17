Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kadıköy'de 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray mücadelesi sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.
Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:
"Çok fazlasıyla istedik ama maçı kaybetmeye giden pozisyonlar da verdik. Oyun iki tarafa doğru da gidebilirdi.
Kesinlikle kesinlikle şu maçın sonucunda Galatasaray istediğini elde etti. Beşiktaş istediğini elde etti. Başakşehir yine aynı şekilde ve hakem de böyle istediğini elde etti. Dirar sarı kart gördü, doğru yanlış bir şey diyemem. Daha ağırını Serdar ceza alanında yaptı, hakem göremedi. Çok net Fernando'nun kırmızı kart var yine görmedi, yine görmedi. Görmek istemiyorlar, sezon başından beri konuşuyorum. Hakem konuşmaktan utanıyorum.
Ne söylesek boş sanki maçı kafasında berabere bitirmek varmış. Davranış biçiminde oyunu yönetme biçiminden anlaşılıyor. Ligi kendi sonuçlarımızla kontrol etme şansımız yok. Rakiplerin puan kaybetmesi lazım, bizim de kazanmamız lazım."
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:29
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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