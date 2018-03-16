Derbide ilk gole dikkat – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Derbide ilk gole dikkat

    Derbide ilk gole dikkat

    Spor Toto 'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek ile arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

    Rekabette 24 yılı kapsayan son 49 lig maçında ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu.

    Söz konusu dönemde ilk golü attığı 23 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. ise golsüz eşitliği bozduğu 11 karşılaşmayı kazandı.

    İki takım arasında yapılan son 49 lig maçının 6'sı gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların tamamında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

    Habere konu olan dönemde 3 karşılaşmada ilk golü atmasına rağmen Galatasaray, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı sahadan mağlup ayrıldı.

    Fenerbahçe ile Galatasaray rekabetinde yapılan son 49 lig mücadelesinin 6'sı ise golsüz sona erdi.

    Fenerbahçe maç çeviremiyor
    Sarı-lacivertli takım, bu sezon 'de ilk golü yediği 8 maçta da galip gelemedi.

    Fenerbahçe, ilk golü kalesinde gördüğü ikişer ve maçının yanı sıra , , ve mücadelelerini kazanamadı.

    İki Teleset Mobilya Akhisarspor maçının yanı sıra Medipol Başakşehir'e kaybeden sarı-lacivertliler, iki Trabzonspor mücadelesi, Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldı.

    Galatasaray 3 maçta dönüşe imza attı
    Sarı-kırmızılı takım ise bu sezon Süper Lig'de ilk golü yediği 8 maçın 3'ünü kazanırken, 5'inde mağlup oldu.

    Galatasaray, 1-0 geri düştüğü ve Atiker Konyaspor mücadelelerini 2-1'lik skorlarla kazandı, karşılaşmasını 3-1 önde tamamladı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ilk golü gördüğü Trabzonspor, Medipol Başakşehir, , Evkur ve Demir Grup karşılaşmalarını ise kaybetti.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
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