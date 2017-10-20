Bambaşka derbiyi en iyi anlatan 20 şey!
Ünlülerden yorumlar
CEM KARACA
"Matematik hesaplara göre terazinin Fenerbahçe kefesi daha ağır basıyor. Aslında bir Fenerbahçe taraftarı olarak da beni en çok bu korkutuyor. Çünkü Fenerbahçe - Galatasaray maçlarında favori gösterilen çoğunlukla sahayı yenik terkediyor. Ben, bizim kalede Adil olmazsa kazanırız diyorum.. Ama Adil için de pek üzülmüyorum, çünkü Adil bana Yasin'in 5 yıl öncesini hatırlatıyor. Bence Fenerbahçe 2-1 kazanır. Bizim golleri Aydın ve Cemil, Galatasaray'ın golünü ise K.Mehmet atar"
EROL BÜYÜKBURÇ
"Büyük maçların havası belli olmaz. Fenerbahçe kazanırsa hemen hemen şampiyonluğu garantiler. Ama ben bu maç berabere biter ve sonuç 1-1 olur diyorum. Çünkü iki takım da kazanmak için saldıracağına göre en normal sonuç beraberlik olur. Gollerin birisini Aydın, diğerini Zekeriya atar. Ne, Zekeriya Beşiktaş'ta mı? O zaman K. Mehmet atar..."
Masörden masöre ilk yardım
Yıl 1989'u gösterirken Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbide tribünler sahaya yabancı maddeler atarlar. Bu maddelerin bazıları saha içine düşerken bazıları da saha kenarında bulunan isimlere isabet eder. İşte o anlardan birisi; Fenerbahçe masörü Yusuf'a isabet eden patlayıcı maddenin acısına ilk müdahale Galatasaray masörü Mehmet'ten geliyor.
Hocaların dostluğu
Derbi öncesi iki takım oyuncularının birbirleri ile yan yana görülmesi bile şu anda kaosa neden olurken bunsen 20 sene önce, teknik adamların beraber röportaj verdiklerini görüyoruz. Hatta bu röportaj o kadar samimi bir ortamda geçiyor ki, birbirlerinin taktiklerini açıklamaları üzerine şakalar bile yapıyorlar.
Futbolcuların dostluğu
Hocaların yanında futbolcuların da derbi öncesi aralarından su sızmıyordu. 1996 yılındaki derbi öncesi Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan transferi Benhur ve Sedat ile Galatasaraylı Okan ve Suat hasret gideriyor. İki takım oyuncularının soyunma odasında bu samimiyetini şimdi görmek çölde su bulmak gibi...
Mahkumlara derbi yok
Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinin öneminin boyutunu anlamak için bu ilginç habere bakmak lazım. 2001 yılındaki derbi heyecanını yaşamak isteyen mahkumlara izin çıkmamış. Gerekçe ise maç yayını için gerekli cihazların, 'içeri sokulması sakıncalı malzemeler' listesinde yer alması...
Yitip giden bir can...
2013'te oynanan derbi sonrası hayatını kaybeden Burak Yıldırım'a benzer bir şekilde 2007 yılında da Süleyman Kaçar herkesi üzmüştü. O da Burak gibi 20 yaşındaydı ve kısa bir süre sonra askere gidecekti. Ancak Galatasaraylı Süleyman derbi sonrası çıkan kavgada hayatını kaybetti.
Hagı'den sonra oldu herhalde...
Derbinin ateşi kimi zaman maç olmasa da yanıyor. İşte onlardan birisi. Fenerbahçe'nin transferi Roberto Carlos sağlık kontrolünde, "Bir alerjiniz var mı?" sorusuna, "Galatasaray" yanıtı veriyor. Real Madrid forması ile Galatasaray'a karşı oynadığı Süper Kupa finalinde, Hagi'den yediği çalımın etkisi var mıdır acaba?
Güç birliği
1996 yılında oynanan derbide Fenerbahçe'ye karşı Galatasaraylı taraftarların yanında Beşiktaş ve Trabzonsporlular da vardı. Alp Yalman'ın o dönemki başkanlığını bıraktıktan sonra oynanan ilk derbi özelliğini de taşıyan bu maçta Galatasaray'ı Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarlar da desteklemişti. Ali Sami Yen Stadı'ndaki maçı Galatasaray 2-0 kazandı.
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