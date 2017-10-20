Bambaşka derbiyi en iyi anlatan 20 şey!

Ünlülerden yorumlar

CEM KARACA

"Matematik hesaplara göre terazinin Fenerbahçe kefesi daha ağır basıyor. Aslında bir Fenerbahçe taraftarı olarak da beni en çok bu korkutuyor. Çünkü Fenerbahçe - Galatasaray maçlarında favori gösterilen çoğunlukla sahayı yenik terkediyor. Ben, bizim kalede Adil olmazsa kazanırız diyorum.. Ama Adil için de pek üzülmüyorum, çünkü Adil bana Yasin'in 5 yıl öncesini hatırlatıyor. Bence Fenerbahçe 2-1 kazanır. Bizim golleri Aydın ve Cemil, Galatasaray'ın golünü ise K.Mehmet atar"



EROL BÜYÜKBURÇ

"Büyük maçların havası belli olmaz. Fenerbahçe kazanırsa hemen hemen şampiyonluğu garantiler. Ama ben bu maç berabere biter ve sonuç 1-1 olur diyorum. Çünkü iki takım da kazanmak için saldıracağına göre en normal sonuç beraberlik olur. Gollerin birisini Aydın, diğerini Zekeriya atar. Ne, Zekeriya Beşiktaş'ta mı? O zaman K. Mehmet atar..."