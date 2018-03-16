Derbide hava sıcaklığı 18 derece – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Derbide hava sıcaklığı 18 derece

    Derbide hava sıcaklığı 18 derece

    ile arasında yarın oynanacak derbide maç saati hava sıcaklığının 18 derece olması bekleniyor.

    'in 26. haftasında , evinde 'ı ağırlayacak. Takımlar hafta başından beri derbi havasına girmiş durumda. Gerek camialar, gerekse de taraftarlar yarın saat 19.00'da 'nda oynanacak derbiyi heyecanla bekliyor. Maç saatinde 'de havanın mevsim normallerinin üstünde olması bekleniyor. Mart ayının gelmesiyle yüzünü gösteren güneş, müsabaka günü de sıcaklığını iyice gösterecek.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava tahminlerine göre 'nda maç saati hava sıcaklığının 18 derece olması bekleniyor. Nem oranın ise yüzde 56 olması ön görülüyor.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:19
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