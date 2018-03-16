Derbide hava sıcaklığı 18 derece
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbide maç saati hava sıcaklığının 18 derece olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava tahminlerine göre Ülker Stadyumu'nda maç saati hava sıcaklığının 18 derece olması bekleniyor. Nem oranın ise yüzde 56 olması ön görülüyor.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:19
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 22
Yorum
Giu20 Ronaldo Türkiyede sadece Göztepede oynarım dedi, başkan unut sen onu ...
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 22
Yorum
ferit kıraponunu bile alamasın hadi ordan
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 8
Yorum
KrAlex Şu asalete bak. Günün birinde bu kulüpte hak ettiğin yerde olacaksın kaptan aziz defolup gidince hak ettiğin yerde olacaksın.
Derbide hava sıcaklığı 18 derece haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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