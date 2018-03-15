Derbi öncesi iki takım taraftarları buluştu

Bahçelievler'deki bir restoranda, Fenerbahçe taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler'in davetiyle gerçekleşen organizasyona, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan icabet etti.

Yemekten önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe tribün liderleri Yücel Aslan, hafta sonu önemli bir maç oynayacaklarını dile getirerek, "Maç öncesi ultrAslan grubunu ağırlayıp, beraber yemek yiyelim istedik. Daha önce de olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi yine gösterdik. Taraftar grupları olarak devletimizin ve hükümetimizin her zaman yanındayız. Davetimize icabet ettikleri için Sebahattin Şirin'e de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin ise futbol kamuoyuna, tribünler arasında bir kavga ortamının olmadığını göstermek, birlik ve beraberlik mesajları vermek istediklerini kaydetti.

Ayrıca yemeğe katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu da derbi maç için iki takıma da başarı dileğinde bulunarak, şunları söyledi:

"Hafta sonunda önemli bir maç var. Buradaki arkadaşlarımız statta yer alıp takımlarını destekleyecekler ama fair play çerçevesinde olacak. Hepimiz burada biriz, beraberiz. Türkiye'yi bölmek isteyen bir sürü unsur oldu. Bu ülkeyi de paramparça etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 15 Temmuz gecesi gençlerimiz, ülkesine, vatanına sahip çıktı. Mehmetçiğimiz, ülkemizin sınırlarını korumak için Zeytin Dalı Harekatı'nda bir gayreti ortaya koyuyor. Bugün her günden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bizim ülkemizden kimse bir karış toprak alamaz."