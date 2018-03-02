TFF'den şehitlerimiz anısına saygı duruşu kararı – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'den şehitlerimiz anısına saygı duruşu kararı

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a>'den şehitlerimiz anısına saygı duruşu kararı

    (), Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

    'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 2-5 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Süper Lig, 1. Lig, 2 ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkacak. olarak, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:50
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