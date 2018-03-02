TFF'den şehitlerimiz anısına saygı duruşu kararı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için saygı duruşu yapılacağını açıkladı.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:50
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Koridorlar karıştı
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BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
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lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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Quaresma'ya ağır ceza!
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taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
TFF'den şehitlerimiz anısına saygı duruşu kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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