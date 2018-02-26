Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe'nin tek golünü 8. dakikada Fernandao kaydederken Brezilyalı oyuncunun gol sevinci çok konuşuldu.
Tribünleri tahrik eden bir sevinçte bulunan Fernandao'nun hareketinin arkasında, Brezilya liginde 10 kırmızı kartlı Bahia-Vitoria maçına gönderme olduğu ortaya çıktı.
*Fernandao'nun gol sevinci...
KAVGA ÇIKARAN GOL SEVİNCİ
Olaylar, Bahia'lı Vinicius'un golünden sonra kucak hareketi yapmasıyla başlamıştı.
Vitoria'lı Kanu bu hareketi yapan Vinicius'a yumruk atması sonucu çıkan kavgada 10 kırmızı kart birden çıkınca maç tehir edildi.
*İşte Vinicius'un hareketi
BAHIA'LI FERNANDAO, ARKADAŞINA VURAN KANU'YU TEHDİT ETMİŞTİ
Eski bir Bahia oyuncusu olan Fenerbahçeli Fernandao, ülkede gündeme oturan maç sonrası instagram'dan Kanu'yu sert bir dille hedef almıştı.
Sarı-lacivertli oyuncu Kanu hakkında, "Bir gün Bahia'ya geri döndüğümde seninle görüşmek istiyorum korkak palyaço" ifadelerini kullandı.
FURKAN HACIMALE
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
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Ne yaptın Medel! 40 santim...
Toplam 2
Yorum
metinn fm macini bilmem ama su fabriye kesin seyrantepe arenada 5 atariiiz
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
Osman Talisca ya parmak hareketinden ceza verdiniz; bu harekete ne vereceksiniz bakalım? Yoksa bu hareketin anlamını bilmiyormusunuz muhatabımı yo
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
edep yahu en az 5 maç ceza almalı burası dingonun ağırı değil gitsin kendi ülkesinde öyle sevinsin burası türkiye
Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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