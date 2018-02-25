Quaresma Fenerbahçe'yi avladı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Derbiyi siyah-beyazlı ekip geriden gelerek 3-1 kazandı. Kartal'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Vida ile 77 ve 90+4. dakikada Quaresma kaydederken, sarı-lacivertli ekibin tek golünü ise 8. dakikada Fernandao kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 44'e yükseltirken, Fenerbahçe ise 44 puanda kaldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

8. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Dirar'ın sağdan yaptığı ortada Fabricio topu sektirdi. Guiliano'nun şutunu Vida kale çizgisi üzerinde engellese de Fernandao dönen topu filelere gönderdi: 0-1

14. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Love topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Kameni'de kaldı.

20. dakikada Tosic'in hatalı pasını kaparak ceza sahasına yönelen Fernandao'nun uzaktan şutunda top az farkla auta gitti.

25. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı serbest vuruşta Babel ön direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top dışarı gitti.

Fernandao'dan Beşiktaşlıları kızdıran hareket!

35. dakikada Quaresma, Isla'dan sıyrılarak sağdan ceza sahasına girdi ve sağ ayağının dışıyla şutunu çekti, Kameni meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Derbinin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.