Quaresma Fenerbahçe'yi avladı!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Derbiyi siyah-beyazlı ekip geriden gelerek 3-1 kazandı. Kartal'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Vida ile 77 ve 90+4. dakikada Quaresma kaydederken, sarı-lacivertli ekibin tek golünü ise 8. dakikada Fernandao kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 44'e yükseltirken, Fenerbahçe ise 44 puanda kaldı.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
8. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Dirar'ın sağdan yaptığı ortada Fabricio topu sektirdi. Guiliano'nun şutunu Vida kale çizgisi üzerinde engellese de Fernandao dönen topu filelere gönderdi: 0-1
14. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Love topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Kameni'de kaldı.
20. dakikada Tosic'in hatalı pasını kaparak ceza sahasına yönelen Fernandao'nun uzaktan şutunda top az farkla auta gitti.
25. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı serbest vuruşta Babel ön direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top dışarı gitti.
Fernandao'dan Beşiktaşlıları kızdıran hareket!
35. dakikada Quaresma, Isla'dan sıyrılarak sağdan ceza sahasına girdi ve sağ ayağının dışıyla şutunu çekti, Kameni meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Derbinin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:59
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
Quaresma Fenerbahçe'yi avladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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