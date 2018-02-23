Türk Telekom'da kırmızı kart! – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Türk Telekom'da kırmızı kart!

    'ya yapılan hareket sonrası Ekong doğrudan gördü

    'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Bursaspor'u ağırladı.

    Sarı-kırmızılılar'ın 11. dakikada 'le öne geçtiği maçta konuk ekip 38. dakikada 10 kişi kaldı.

    William Troost-Ekong'un ayağından açtığı topta Bafetimbi Gomis araya girdi. Son adam durumundaki Ekong, Gomis'i düşürünce hakem direkt kırmızı kartına başvurdu.

    Rakip 10 kişi kaldıktan sonra ataklarını sıklaştıran Cimbom, Bursaspor'u bunaltan baskısı sonucunda 41'de Rodeigues'le 2. golü bularak devre arasına 2 farklı önde gitmenin rahatlığını yaşadı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:47
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