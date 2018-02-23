Belhanda'ya yapılan hareket sonrası Ekong doğrudan kırmızı kart gördü
Sarı-kırmızılılar'ın 11. dakikada Gomis'le öne geçtiği maçta konuk ekip 38. dakikada 10 kişi kaldı.
William Troost-Ekong'un ayağından açtığı topta Bafetimbi Gomis araya girdi. Son adam durumundaki Ekong, Gomis'i düşürünce hakem Bülent Yıldırım direkt kırmızı kartına başvurdu.
Rakip 10 kişi kaldıktan sonra ataklarını sıklaştıran Cimbom, Bursaspor'u bunaltan baskısı sonucunda 41'de Rodeigues'le 2. golü bularak devre arasına 2 farklı önde gitmenin rahatlığını yaşadı.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:47
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
Türk Telekom'da kırmızı kart! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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